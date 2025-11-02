Obavijesti

Stručnjak za udarce otkrio nam tajnu Hoxhinog gola: Kad igrač usvoji top spin, dogodi se ovo...

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 3 min
Stručnjak za udarce otkrio nam tajnu Hoxhinog gola: Kad igrač usvoji top spin, dogodi se ovo...
Foto: Matija Habljak/Jurica Galoic/PIXSELL

Kad igrači usvoje pravilnu tehniku i vide rezultate, dobiju nevjerojatno samopouzdanje i počnu koristiti taj udarac kad god žele, pa čak i iz naizgled nemogućih situacija, objasnio nam je Filip Borak (30)

Nemoguća situacija na lijevoj strani, Arber Hoxha (27) se namjestio na ubačaj. Ili ipak nije ubačaj? Ne, nije, albanski reprezentativac potegnuo je iz nemoguće situacije te donio veliku pobjedu Dinamu u derbiju 12. kola HNL-a protiv Rijeke (2-1). Nakon utakmice odmah uzeo je mobitel u ruke i napisao jedno 'hvala' od srca Filipu Boraku (30), treneru za tehniku udarca s kojim je 'izbrusio' svoje oružje.

