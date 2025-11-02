Stručnjak za udarce otkrio nam tajnu Hoxhinog gola: Kad igrač usvoji top spin, dogodi se ovo...

Nemoguća situacija na lijevoj strani, Arber Hoxha (27) se namjestio na ubačaj. Ili ipak nije ubačaj? Ne, nije, albanski reprezentativac potegnuo je iz nemoguće situacije te donio veliku pobjedu Dinamu u derbiju 12. kola HNL-a protiv Rijeke (2-1). Nakon utakmice odmah uzeo je mobitel u ruke i napisao jedno 'hvala' od srca Filipu Boraku (30), treneru za tehniku udarca s kojim je 'izbrusio' svoje oružje.

