Strukan održao predavanje o četiri nova pravila: Susret Reala i Atletica promijenio je stvari...

U Časničkom domu u Lori održan je redoviti seminar trenera i delegata Nogometnog središta Split. U organizaciji područnog instruktora Ivana Gudelja i tajnika Dina Knezovića okupilo se 500-tinjak trenera i delegata, kojima je predavanje o novostima u Pravilima nogometne igre održao međunarodni sudac Duje Strukan, s posebnim naglaskom na četiri pravila koja bi se od ove sezone trebala primjenjivati redovitije.

- Lani se u utakmicama Lige prvaka igralo efektivne igre 62 minute, u Ligama petica oko 55 minuta, a u nižim ligama još i manje. Zbog toga se ide ka tome da se igra maksimalno ubrza i produži vrijeme efektivne igre - kazao je Strukan i dodao:

- Naputak je da se od ove sezone više pozornosti obraća na vrijeme držanja lopte vratara, koje je limitirano na osam sekundi i svi bi se toga trebali pridržavati. Sudac će jasno odbrojavati zadnjih pet sekundi i ako vratar prekrši maksimalno vrijeme više se neće dosuđivati neizravni udarca, nego će dosuditi udarac iz kuta. Ako se prekršaj ponovi, opet se dosuđuje udarac iz kuta uz usmenu opomenu vrataru, a treći put će dobiti žuti karton...

Zbog nekoliko situacija u kojima je dolazilo do tzv. dvostrukog dodira lopte kod izvođenja kaznenog udarca, pravilo je dodatno modificirano:

- Dvostruki dodir lopte kod izvođenja kaznenog udarca koji se dogodio u prošloj sezoni na utakmici Atletica i Reala više neće biti poništavati. Po novome, ako je postignut gol, udarac će se ponavljati, a ako izvođač promaši onda se dosuđuje neizravan slobodan udarac za obranu. Ako je u pitanju raspucavanje, onda promašaj ostaje promašaj.

Promjene su uvedene i u slučaju sudačkog spuštanja lopte:

- Spuštanje lopte kad lopta pogodi sudca ili iz nekog drugog razloga poput udarca lopte u glavu nekoga od igrača. Prije se lopta spuštala između dva igrača, nakon toga se to promijenilo pa se lopta spuštala igraču čija je momčad posljednja dodirnula loptu, a sada se spušta za igrača momčadi koja bi došla u njen posjed da se igra nije prekinula.

I za kraj je ostalo pravilo kada neka od ekipa na nesportski način pokušava doći do prednosti, bilo ulaskom u teren, ubacivanjem lopte...

- Nesportski potezi poput ulaska igrača ili trenera u teren bez dozvole suca ili sprječavanje izlaska lopte van terena... do sada su se kažnjavali izravnim udarcem, sada je to, ako ne postoji namjera, odnosno "nepošteno ometanje" neizravan slobodan udarac. Ako se pak dogodi da recimo igrači momčadi koja se brani za vrijeme zagrijavanja uz kazneni prostor namjerno zaustave izlazak lopte van terena, dosuđuje se izravni udarac, odnosno, ako je riječ o kaznenom prostoru, kazneni udarac za momčad koja napada.