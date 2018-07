'Suba kao Suba, poklonio nam je dresove s Hrvojevim brojem'

To je čudo. Svjedočiti uživo trenutku kada je Hrvatska ušla u finale Svjetskog prvenstva za mene je jednostavno neopisiv osjećaj. I sada se naježim kada se sjetim tih trenutaka, rekao je Svetko Ćustić, otac pokojnog Hrvoja Ćustića, za Zadarski list.

Svetko je sa svojim sinom Domagojem i njegovim kumom Tomislavom Tadićem uživo na stadionu Lužnjiki u Moskvi pratio polufinalnu utakmicu protiv Engleske. Bodrili su naše vatrene na putu do povijesnog uspjeha, a posebnu podršku su pružali "dici sa Stanova", četvorici zadarskih mušketira - Luki Modriću, Šimi Vrsaljku, Dominiku Livakoviću i Danijelu Subašiću.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ćustić je po povratku u Zadar bio pun emocija, a otkrio je kako im je Suba, veliki prijatelj pokojnog Hrvoja, priredio iznenađenje.

- Suba kao Suba, morao nam je nešto pripremiti. Kod supruge Antonije ostavio nam je tri originalna hrvatska dresa s Hrvojevim brojem 24 na čijim je leđima bilo otisnuto "Tata, brat, kum". Ne trebam posebno naglašavati koliko nas je ta njegova gesta dirnula - rekao je Svetko koji kaže kako su Subašiću nakon utakmice dali zastavu s natpisom "Zadar".

- Komunicirali smo stalno mobitelima, a nakon utakmice i s tribine s obzirom da smo bili tek desetak metara udaljeni od travnjaka. Uspjeli smo Subi dodati hrvatsku zastavu s natpisom "Zadar" s kojom su se kasnije i fotografirali na travnjaku. To je inače Domagojeva zastava. Ne znam što bih dodao, toliko smo ponosni na naše vatrene, a naravno, mi Zadrani posebno na naše zadarske junake. To su naši dečki, naš ponos i dika, momci koji su svoje nogometne karijere započeli u Nogometnom klubu Zadar - dodao je Svetko, inače predsjednik kluba.

Foto: Carl Recine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Sa Svetkom je utakmicu pratio i Stipe Modrić, otac našeg kapetana, a kaže kako se nije niti u jednom trenutku bojao da nećemo proći u borbu za 'Zlatnu božicu'.

- Nisam, niti u jednom trenutku. Nije floskula, to može posvjedočiti i Stipe Modrić, Lukin otac koji je bio desetak metara udaljen od nas na tribini. U poluvremenu sam mu rekao da se ne brine jer ćemo preokrenuti rezultat. To se na kraju i dogodilo. Vjerovao sam u njih, jednostavno nisu mogli izgubiti - kaže Svetko koji vjeruje da možemo do kraja.

- Uvjeren sam da može, da imamo kvalitetu za tako nešto. A sada, hoće li nam dragi Bog uslišati molbe i hoćemo li osvojiti taj naslov vidjet ćemo u nedjelju. Cijela Hrvatska je uz "vatrene" i navijat ćemo iz petnih žila. Francuzi imaju odličnu momčad, ali mi smo im u najmanju ruku "al pari".

Za zadarske "vatrene" priprema se veliki doček u organizaciji Grada Zadra, a Svetko kaže kako će pripremiti i slavlje na Stanovima.

- Naravno, to su naša dica, dečki koji su prve nogometne korake napravili u NK Zadar koji im je matični klub. Dočekat ćemo ih spremni i zahvaliti im za svu radost i sreću koju su nam podarili. NK Zadar je najponosniji klub na svijetu. To je čudo da čak četiri igrača iz tako maloga kluba u ovome trenutku imaju svjetsko srebro, a kao je Suba rekao, svi se nadamo da će se u ponedjeljak u Hrvatskoj i Zadru pojaviti sa 'zlatkom oko vrata' - dodao je Svetko.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.