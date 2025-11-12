Sučić očajnički treba minutažu kako bi bio dio 'vatrenih' na SP-u. Sociedad napušta na zimu?

Hrvatski vezni nogometaš Luka Sučić (23) mogao bi za dva mjeseca napustiti Real Sociedad jer je nezadovoljan time što ne igra dovoljno, ocijenile su u srijedu španjolske novine AS. Dopisnica tog lista iz grada San Sebastiana podsjeća da Baski imaju devetoricu veznjaka što onemogućuje igranje svima pa bi trojica mogla otići kada se 2. siječnja otvori zimski prijelazni rok. Među njima je naveden i Sučić, premda ima ugovor do ljeta 2029.

Njegova situacija se drastično promijenila ljetos, nakon što je otišao dugogodišnji trener Imanol Alguacil, koji ga je bio doveo iz austrijskog Salzburga. Sučić je pod njegovim vodstvom bio standardni član udarne postave, a navijači su ga proglasili najboljim igračem ekipe. Njegov pogodak ljevicom protiv Atletico Madrida bio je proglašen najljepšim pogotkom španjolskog prvenstva.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

No, nakon što je ljetos na klupu sjeo čovjek iz podmlatka Sergio Francisco odigrao je svega 220 minuta tijekom šest utakmica, odnosno 130 minuta u pet nastupa u La Ligi u kojoj je samo jednom bio u početnoj postavi, u 2. kolu protiv Espanyola, kad je zamijenjen u 56. minuti.

- On se dobro nosi s time, ali taj trener mu ne daje igrati. Možda bi bilo najbolje da ode iz Real Sociedada - rekla je Hini prije dvadeset dana osoba bliska Luki Sučiću.

Do Svjetskog prvenstva ostalo je sedam mjeseci, a Sučićeva pozicija u reprezentaciji sve je slabija. Izbornik Zlatko Dalić uručio mu je tek pretpoziv za nadolazeće kvalifikacijske utakmice s Farskim Otocima i Crnom Gorom.

U Real Sociedadu se, pak, mora izboriti za mjesto u konkurenciji Jona Gorrotxategija, Benata Turrientesa, Yangela Herrere, Carlosa Solera, Braisa Mendeza, Mikela Gotija, Arsena Zaharjana i Pabla Marina.

Sučić izgubio motivaciju

Trener Francisco je prije mjesec i pol dana izjavio na konferenciji za medije da je normalno što je Sučić nezadovoljan, ali da mora nastaviti trenirati i čekati svoju priliku. Od tada se položaj hrvatskog reprezentativca nije popravio. Štoviše, u posljednje četiri prvenstvene utakmice odigrao je samo devet minuta, i to prošli vikend u remiju 1-1 s Elcheom. Samo je u Kupu protiv šestoligaša Negreire odigrao svih 90 minuta, prilikom čega je asistirao za jedan gol u pobjedi od 3-0.

Novine AS tada su ocijenile da je Sučić izgubio motivaciju, ali je Francisco umirivao novinare i igrača ustvrdivši da je bio na istoj razini poput suigrača te da je jako zadovoljan njime na treninzima.

- Sigurno će u budućnosti više sudjelovati - izjavio je trener tog 28. listopada.

Real Sociedad se nakon gotovo trećine odigranih prvenstvenih utakmica nalazi na skromnom 14. mjestu među 20 momčadi La Lige. Ukoliko Francisco ne dobije otkaz u iduća dva mjeseca, Sučić bi mogao otići negdje na posudbu ili zatražiti definitivni transfer.

Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

- Među mogućim odlascima iz veznog reda, Lukin je među vodećima - zaključuje AS.

Sučić u srijedu nije bio dostupan Hini za komentar.

Ofenzivni igrač, rođen u Austriji, igrao je jedino za Salzburg prije dolaska u Real Sociedad u ljeto 2024. Za Hrvatsku je upisao 18 nastupa, a specijalizirana stranica Transfermarkt njegovu vrijednost procjenuje na 12 milijuna eura.