Sučićev naslov u Italiji slavi i Dinamo! Evo koliko će zaraditi

Naslov prvaka Italije koji je Petar Sučić osvojio s milanskim Interom nije donio slavlje samo u svlačionici talijanskog velikana, već i zadovoljstvo u uredima na Maksimiru. Zahvaljujući pametno ispregovaranim klauzulama u transferu, Dinamo je osigurao značajnu financijsku injekciju od uspjeha svog bivšeg veznjaka.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Ključan dio dogovora bila je klauzula vezana za timske uspjehe. Osvajanjem "scudetta", Inter je automatski aktivirao bonus od 500.000 eura koji pripada Dinamu. Sučić (22) je pritom odigrao važnu ulogu u šampionskoj sezoni, u kojoj je zabio jedan gol i dvije asistencije, dokazavši se kao vrijedno pojačanje. No, zarada od naslova prvaka nije jedini bonus koji je stigao u Zagreb.

Osim novca od naslova prvaka, Dinamo je zaradio i na temelju Sučićevih nastupa. Ugovorom je definirano da za svakih 20 odigranih utakmica "modri" dobivaju dodatnih 500.000 eura. S obzirom na to da je Sučić tijekom sezone upisao čak 46 nastupa, ta je klauzula već aktivirana.

Posebno je zanimljiv detalj, a koji je prava rijetkost u nogometnom svijetu: svaki nastup kraći od 45 minuta računa se kao pola utakmice. Ta je stavka omogućila da se prag od 20 nastupa dosegne brže, čime je Dinamo već inkasirao prvi dio bonusa za nastupe. Ukupno od bonusa za odigrane utakmice zagrebački klub može zaraditi do 1,5 milijuna eura, što znači da su još dva takva praga dostižna.

Cjelokupni posao transfera Petra Sučića u Inter pokazuje se kao iznimno unosan. Uz fiksnu odštetu koja se, prema kasnijem financijskom izvješću Intera, popela na 15,5 milijuna eura, ukupni bonusi mogu dosegnuti 2,5 milijuna. Preostali dio odnosi se na plasman Intera u četvrtfinale Lige prvaka, što bi Dinamu donijelo još 500.000 eura. Povrh svega, Dinamo je osigurao i deset posto od eventualnog profita pri budućoj prodaji igrača.