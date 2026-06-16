Sud odbio žalbu Parteya: Lažno tvrdio da nema nijednu optužbu

Thomas Partey (33) propustit će otvaranje Svjetskog prvenstva Gane protiv Paname jer je u zahtjevu za kanadsku vizu lažno naveo da nije optužen ni za kakvo kazneno djelo. Zbog toga mu je odbijen ulazak u zemlju, a sud je presudio da činjenica da nije osuđen nije bitna za tu odluku.

Igrač Villarreala suoči se s optužbama za pet točaka silovanja i jednu točku seksualnog napada iz 2025., te dvije nove točke silovanja iz veljače ove godine. Na sve optužbe izjasnio se da nije kriv.

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Izbornik Gane Carlos Queiroz odbio je komentirati slučaj prije presude.

- Moj je posao igrati s kartama koje su preda mnom. Čekamo odluku. Kad odluka dođe, spremni smo - rekao je.

Partey ima odobren ulazak u Sjedinjene Države, gdje trenira s reprezentacijom i bit će dostupan za preostale dvije utakmice Gane u skupini L, gdje su još Engleska i Hrvatska.