Superračunalo dalo zanimljivo predviđanje: Dinamo ima lošije šanse u EL-u od Crvene zvezde

Nogometaši Dinama nikad nisu imali mirnije ljeto po pitanju europskog nogometa. Podsjetimo, dinamovci su zaradili direktan plasman u Europsku ligu, a u petak su "modri" saznali svoje protivnike u drugorazrednom europskom natjecanju pod okvirom Uefe.

Uefa je u subotu objavila raspored i satnicu utakmica Europske lige za novu sezonu, a zagrebački velikan europsku sezonu otvorit će pred domaćim navijačima na Maksimiru. U goste 24. rujna stiže turski velikan Fenerbahče, nakon čega će Dinamo odraditi dva gostovanja.

Raspored Dinama u Europskoj ligi:

1. kolo, 24. rujna, 21:00: Dinamo - Fenerbahče

- Fenerbahče 2. kolo, 2. listopada, 21:00: Maccabi - Dinamo

3. kolo, 23. listopada, 21:00: Malmo - Dinamo

4. kolo, 6. studenog, 18:45: Dinamo - Celta

- Celta 5. kolo, 27. studenog, 18:45: Lille - Dinamo

6. kolo, 11. prosinca, 18:45: Dinamo - Betis

- Betis 7. kolo, 22. siječnja, 21:00: Dinamo - FCSB

- FCSB 8. kolo, 29. siječnja, 21:00: Midtjylland - Dinamo

Tim su povodom analitičari Opte ubacili ždrijeb u superračunalo, koje je izračunalo šanse za prolaz. Rezultati nisu posebno pozitivni, ali ni negativni. Naime, superračunalo Dinamo vidi kao momčad gornjeg dijela ljestvice, dakle u prvih 18. Direktan prolaz u nokaut fazu imaju top 8 momčadi, dok one od 9. do 24. mjesta idu u doigravanje za osminu finala.

Prema predviđanju superračunala, Dinamo ima ne tako zanemarivih 17,7 posto šansi za top 8 i direktan prolaz. Isti model predviđa kako će Dinamo osvojiti 11 bodova, a daje mu i 0,9 posto šansi za prvo mjesto u ligaškoj fazi natjecanja.

Superračunalo smatra kako Dinamo ima 53,5 posto šansi za doigravanje uz 28,8 posto šansi da europsko putovanje završi nakon osam kola ligaške faze. Zanimljivo, Optin model dao je bolje šanse srpskom predstavniku, Crvenoj zvezdi, koja ima 18,1 posto šansi za prolaz u top 8 i 53,9 posto za doigravanje.

Istaknimo kako, primjerice, Dinamov protivnik Celta Vigo ima slabije šanse za prolaz. Isto ne vrijedi i za Lille, Real Betis i Fenerbahče, koji imaju bolje šanse od Dinama, dok je, s druge strane, Steaua iz Bukurešta rangirana kao druga najlošija momčad u natjecanju.