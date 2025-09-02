Obavijesti

Sport

Komentari 1
EUROPSKA LIGA

Superračunalo dalo zanimljivo predviđanje: Dinamo ima lošije šanse u EL-u od Crvene zvezde

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Superračunalo dalo zanimljivo predviđanje: Dinamo ima lošije šanse u EL-u od Crvene zvezde
Zagreb: Na konferenciji za medije Dinamo predstavio novog trenera Maria Kovačevića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Superračunalo smatra kako Dinamo ima 53,5 posto šansi za doigravanje uz 28,8 posto šansi da europsko putovanje završi nakon osam kola ligaške faze. Bolje šanse dobila je Zvezda

Nogometaši Dinama nikad nisu imali mirnije ljeto po pitanju europskog nogometa. Podsjetimo, dinamovci su zaradili direktan plasman u Europsku ligu, a u petak su "modri" saznali svoje protivnike u drugorazrednom europskom natjecanju pod okvirom Uefe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sažetak Varaždin - Dinamo 01:41
Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Uefa je u subotu objavila raspored i satnicu utakmica Europske lige za novu sezonu, a zagrebački velikan europsku sezonu otvorit će pred domaćim navijačima na Maksimiru. U goste 24. rujna stiže turski velikan Fenerbahče, nakon čega će Dinamo odraditi dva gostovanja. 

Raspored Dinama u Europskoj ligi:

  • 1. kolo, 24. rujna, 21:00: Dinamo - Fenerbahče
  • 2. kolo, 2. listopada, 21:00: Maccabi - Dinamo
  • 3. kolo, 23. listopada, 21:00: Malmo - Dinamo
  • 4. kolo, 6. studenog, 18:45: Dinamo - Celta
  • 5. kolo, 27. studenog, 18:45: Lille - Dinamo
  • 6. kolo, 11. prosinca, 18:45: Dinamo - Betis
  • 7. kolo, 22. siječnja, 21:00: Dinamo - FCSB
  • 8. kolo, 29. siječnja, 21:00: Midtjylland - Dinamo

Tim su povodom analitičari Opte ubacili ždrijeb u superračunalo, koje je izračunalo šanse za prolaz. Rezultati nisu posebno pozitivni, ali ni negativni. Naime, superračunalo Dinamo vidi kao momčad gornjeg dijela ljestvice, dakle u prvih 18. Direktan prolaz u nokaut fazu imaju top 8 momčadi, dok one od 9. do 24. mjesta idu u doigravanje za osminu finala.

ODGOVOR HAJDUKU VIDEO Joško Jeličić napravio kompilaciju pogrešaka suca na štetu Dinama: 'Ovo je parodija'
VIDEO Joško Jeličić napravio kompilaciju pogrešaka suca na štetu Dinama: 'Ovo je parodija'

Prema predviđanju superračunala, Dinamo ima ne tako zanemarivih 17,7 posto šansi za top 8 i direktan prolaz. Isti model predviđa kako će Dinamo osvojiti 11 bodova, a daje mu i 0,9 posto šansi za prvo mjesto u ligaškoj fazi natjecanja.

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Superračunalo smatra kako Dinamo ima 53,5 posto šansi za doigravanje uz 28,8 posto šansi da europsko putovanje završi nakon osam kola ligaške faze. Zanimljivo, Optin model dao je bolje šanse srpskom predstavniku, Crvenoj zvezdi, koja ima 18,1 posto šansi za prolaz u top 8 i 53,9 posto za doigravanje.

SMIJENJENI KONTROLOR Bruno Marić o Jeličiću: 'Tako se govori u interesu hrvatskog nogometa! Baš me oduševio'
Bruno Marić o Jeličiću: 'Tako se govori u interesu hrvatskog nogometa! Baš me oduševio'

Istaknimo kako, primjerice, Dinamov protivnik Celta Vigo ima slabije šanse za prolaz. Isto ne vrijedi i za Lille, Real Betis i Fenerbahče, koji imaju bolje šanse od Dinama, dok je, s druge strane, Steaua iz Bukurešta rangirana kao druga najlošija momčad u natjecanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Završio je prijelazni rok u Ligama petice! Liverpool doveo Isaka, Livaković u Španjolskoj
INOZEMNI MERCATO

Završio je prijelazni rok u Ligama petice! Liverpool doveo Isaka, Livaković u Španjolskoj

Ljetni prijelazni rok u ligama "petice" završio je u ponedjeljak
FOTO 'Trogirska Heidi Klum' na Poljudu: Voli Hajduk i brze aute, a zavidi joj i Victoria Beckham
PODRŠKA NA ŠTIKLAMA

FOTO 'Trogirska Heidi Klum' na Poljudu: Voli Hajduk i brze aute, a zavidi joj i Victoria Beckham

Faretta Radić, modna senzacija iz Trogira, osvaja svijet. S Poljuda do Voguea, ostaje vjerna Hajduku i Dalmaciji. "Nije 'in', nego život", poručuje strastvena manekenka
FOTO Wanda u centru skandala. Icardi objavio popis muškaraca s kojim ga je navodno prevarila
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Wanda u centru skandala. Icardi objavio popis muškaraca s kojim ga je navodno prevarila

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare pretvara se u medijsku sapunicu, u kojoj se bivši supružnici međusobno optužuju za nevjeru i izdaju, dok se otkrivaju sve dublji slojevi njihove veze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025