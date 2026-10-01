SVE ISTO K'O I 2018. Nakon potopa u Španjolskoj, Englezi dolaze na 'kažnjenu' Rujevicu

Sve je isto k'o i 2018. "Vatreni" su doživjeli debakl u Španjolskoj (0-6) pa u sljedećoj utakmici prvog izdanja Lige nacija na praznoj Rujevici ugostili Englesku (0-0). Bio je i to prvi bod Hrvatske u ovom natjecanju. Osam godina kasnije Hrvatska će Englesku ponovno ugostiti na istome mjestu, ponovno uz odrađivanje Uefine kazne. Doduše, HNS će popuniti dio tribina djecom mlađom od 14 godina, a Englezi su dobili na raspolaganje kontingent od 100 besplatnih ulaznica za službenu navijačku udrugu.

Hrvatska i Engleska u subotu od 18 sati igrat će 13. međusobnu utakmicu. Englezi imaju sedam pobjeda, mi tri. Svježa su još sjećanja na otvaranje Mundijala u Dallasu, gdje su nas Englezi nadigrali s 4-2. U ova tri mjeseca mnogo je promjena u oba tabora, u hrvatskom je najveća na izborničkoj klupi, u engleskom ima nekoliko igračkih. Thomas Tuchel na ovom okupljanju nema nekoliko zvučnih imena, počevši pd Rashforda, Mainooa, Ricea, Jamesa, Stonesa, Burna, Spencea, Livramenta... Još jednom nema ni Colea Palmera, zvijezde Chelseaja, koji je otkazao zbog manje ozljede, no mnogi su uvjerenja da je to Palmerova poruka Tuchelu na izostavljanje sa SP-a. Odigrao je svaku utakmicu za Chelsea ove sezone, ali uz bolove, koje je sad odlučio riješiti.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Propušta previše prilika. Ne krivim ga zbog toga, to je jednostavno činjenica. Previše propušta okupljanja zbog ozljeda, a da biste ostavili dojam na mene, morate biti na okupljanju i na terenu - rekao je Tuchel na tu temu.

Bez obzira na izostanke, engleskom izborniku ne nedostaje izbora da stvori moćnu družinu, koja je u prvoj utakmici protiv Španjolske na Wembleyju vodila 2-1, pa izgubila 2-3. U utorak su Englezi rutinski odradili posao u Češkoj pobijedivši 2-0 s golovima Kanea i Gordona.