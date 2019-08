'Poraz nije opcija, želim da kći bude ponosna na svog tatu...'

Ljubitelji borilačkih sportova će u noći sa subote na nedjelju napokon doći na svoje. UFC kavez ugostit će dvije zvijeri, Stipu Miočića i Daniela Cormiera. Bivši UFC prvak Miočić će u najbitnijem meču svoje borilačke karijere, u glavnoj borbi UFC-a 241 u kalifornijskom Anaheimu, pokušati srušiti čovjeka koji je prije godinu dana srušio njega i koji ga već tjednima javno proziva.

Na službenom vaganju u petak Daniel Cormier je bio dva i pol kilograma teži od Miočića, no zanimljivo je kako su obojica lakši nego kod svog prošlogodišnjeg ogleda. Cormier je na vagu stao među prvima i ona mu je pokazala 107.2 kilograma. Prvak je tako osjetno lakši nego za meč koji su odradili u srpnju prošle godine, kad je na vagu stao s 111.5 kilograma.

Stipe Miočić na vagu je došao nakon otprilike 30 minuta od početka vaganja. Njemu je skala pokazala 104.5 kilograma. On je također lakši nego za prošlogodišnji meč kad je bio na 110 kilograma.

Cormier je i dalje neporažen kao teškaš, a nova pobjeda protiv Miočića pružila bi mu mirovinu kao možda čak i najvećeg borca u povijesti UFC-a. Poraz bi, s druge strane, zasigurno prolongirao njegove planove o skorašnjem odlasku u mirovinu.

Stipe bi mu tada postao najveća boljka, uz Johna Jonesa.

U ekskluzivnom razgovoru za Fight Site prije ulaska u UFC-ov Octagon, Stipe Miočić je najavio pobjedu protiv Cormiera i povratak na tron. U međuvremenu je postao otac, a kći Meelah Grace mu je, kaže, najveća motivacija da se vrati na tron.

Odmah na početku razgovora je naglasio i koliko cijeni potporu svojih Hrvata.

- Hvala svima u Hrvatskoj na podršci, to zaista cijenim. To što sam postao otac je najljepša stvar na svijetu i proteklih godinu dana sam uživao u tome. Najbitnije mi je da odgojim kćer kao dobru i poštenu osobu - započeo je Stipe razgovor.

- Najbitnije mi je da mi je kći sretna, ali uvijek želite da su djeca ponosna na vas, na svog oca i da vas vole. Kada postanete otac onda počnete razmišljati i o ovakvim stvarima - govori Miočić.

Od UFC-a 226, kada je poražen upravo od Cormiera, prošlo je više od godine dana. Bila je to jedna od najdužih pauza među borbama koju je imao u svojoj karijeri, a za dan i pol ćemo vidjeti hoće li se isplatiti.

- Sigurno bi bilo bolje da sam se u međuvremenu borio, ali ovako sam imao priliku posvetiti se nekim drugim stvarima. Čitavo vrijeme sam trenirao, no provodio sam više vremena u vatrogasnoj postaji što također jako volim, posvetio sam se obitelji i kćeri - priznaje vatrogasac i dodaje:

- Ova pauza mi je trebala i radi odmora i oporavka. Iskoristio sam ovo vrijeme da bih zaliječio neke sitne ozljede. Nakon meča protiv Cormiera nisam imao nikakve ozbiljne ozljede, ali sam bio natučen nakon dva vrlo iscrpljujuća trening kampa i dva teška meča. Sada sam potpuno spreman.

U slučaju pobjede protiv Cormiera, Stipe bi se vratio na tron teške kategorije, a poraz ne bi bio nimalo ugodan.

- Moja odluka je bila čekati, što u nekim trenucima nije bilo lako. Poželite se ponovno boriti, ali na koncu se čekanje isplatilo, uspio sam dobiti revanš, sve se posložilo - rekao je Miočić.

Od prvog poraza klasičnim nokautom u čitavoj karijeri je sada prošlo više od godine dana, a razlog poraza Stipe ne krije.

- Nema tu nekakve posebne tajne, Daniel me uhvatio dobrim udarcem. Pogodio me čisto u bradu i takve stvari se događaju u ovom sportu. Dopustio sam da me u jednom trenutku uhvati nespremnog i platio sam cijenu. No, to se neće ponovno dogoditi, ne smijem dopustiti istu grešku i neću - garantira Stipe.

Je li podcijenio Cormiera te večeri?

- Nisam podcijenio Daniela, to nije tako. Jednostavno me uhvatio dobrim udarcem. Takve stvari se događaju u ovom sportu - priznaje Stipe.

Javno prozivanje i konstantno podbadanje Daniela, Miočić smatra pukim privlačenjem pažnje.

- Ne znam zašto Daniel govori javno neke stvari. Vjerojatno želi dodatno nabrijati atmosferu prije meča. Koncentriran sam na svoj dio posla, a to je pobjeda i vraćanje svog pojasa - najavljuje.

- Osjećam se odlično. Iza mene je sjajan kamp, pripreme su prošle jako dobro i potpuno sam spreman. Jedva čekam da čitava ova uvertira prođe i da uđem u Octagon. Naravno da idem na brz završetak i prekid, kao i svaki put. Cilj mi je prije svega slaviti u tom meču i vratiti titulu u svoje ruke - odgovara Stipe i dodaje:

- Uopće ne razmišljam o porazu, to za mene nije opcija. Nikad, a posebno ne ovaj put - sigurno odgovara Miočić