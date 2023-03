Svi Jurićevi ispadi: Skoro se potukao s direktorom svog kluba, zaletio se prema sucu...

Ivan Jurić jedan je od najboljih hrvatskih trenera. Sjajan posao radio je na klupi Verone s kojom je rušio talijanske velikane, a protekle dvije sezone dirigira Torinom. Trener je čvrste ruke i discipline, a kada u njemu proradi užareni splitski temperament...

To je na svojoj koži osjetio srpski reprezentativac Nemanja Radonjić. On je na utakmici Torina i Juventusa u igru ušao u 60. minuti pri rezultatu 2-2, Juve je u međuvremenu zabio za 3-2 golom Bremera, a bijesni Jurić je izravnog krivca za gol vidio u Radonjiću pa se s njim žestoko posvađao. Morali su ih razdvajati s klupe Torina. Hrvat je srpskog nogometaša izvadio nakon 15 minuta. Juventus je na kraju slavio 4-2.

Nasrnuo na suca, skoro se potukao sa sportskim direktorom

Jurić je i ranije nekoliko puta bio pod povećalom javnosti. Torino je u listopadu prošle godine izgubio od Napolija 3-1, a splitski trener isključen je u drugom poluvremenu zbog burne reakcije. Ljutit zbog suđenja, zaletio se prema četvrtom sucu uz rafal psovki, ali njegovi suradnici uspjeli su ga zadržati. Uletio je i u teren kako bi se obračunao s glavnim sucem, a ovaj mu je pokazao crveni karton.

U ljeto prošle godine skoro se potukao sa sportskim direktorom Davideom Vagnatijem na pripremama u Austriji! Pusta obećanja dočekala su hrvatskog trenera Ivana Jurića na početku nove sezone. Predsjednik Torina Urbano Cairo i Vagnati najavili su pojačanja s kojima će napasti mjesta koja vode u europska natjecanja, ali kako su pripreme odmicale, pomaka nije bilo.

Hrvatski trener gubio je živce, kako su pisali talijanski mediji, svako malo ulazio u žestoke rasprave s Vagnatijem, prilikom jednog sastanka sasuo mu je sve u lice i navodno zaprijetio dolaskom zbog nezadovoljstva kadrom, a sve je eskaliralo na pripremama u Austriji.

- Ne diži glas na mene, nemaš poštovanja. Branim te od svih. Ja slažem ekipu - vikao je sportski direktor Torina Juriću koji mu je odgovarao: 'je*i se, ti slažeš sranje, a ne momčad'.

I u tome trenutku pukao je film Vagnatiju. Zaletio se prema Juriću, no tučnjavu je spriječio član stručnog stožera Torina koji je stao između njih dvojice i odgurivao pobješnjelog Vagnatija. U jednom trenutku nestali su iz kadra, ali nastavila se dernjava i prijetnje. Nakon nekoliko dana su se u javnosti ispričali jedan drugome i priznali da je to bio trenutak ispoljavanja frustracija.

Svađao se sa novinarom

Jurić je gubio živce i kad je bio na klupi Verone. U posljednjem kolu Serie A u kojem je Verona u svibnju 2021. godine remizirala s Napolijem (1-1) i gurnula Juventus u Ligu prvaka, mnoge je iznenadio njegov istup nakon utakmice.

Hrvatskom treneru nije se svidjelo pitanje novinara talijanskog Sky Sporta Masima Ugolinija, koji ga je pitao je li Verona protiv Napolija izgledala drugačije u odnosu na prethodne utakmice, što je zvučalo kao insinuacija da su se njegovi igrači danas trudili više nego inače.

- To je veliko sranje, imajte poštovanja. Meni je ovo nepoštovanje! Ova momčad je uvijek davala sve od sebe, to nije način! Imajte poštovanja - ponavljao je Jurić.

Novinar mu je objašnjavao da je krivo shvatio pitanje, no trener Verone se nije dao.

- Ne, nećete vi ništa završiti! Neću pričati s vama jer morate pokazati poštovanje, a to ne radite, je li vam jasno? Neću vam dopustiti da završite pitanje jer me ne poštujete! - kazao je Jurić koji je otišao iz kluba na kraju te sezone.

Balotelli ga napao: Stidi se!

Ima i povijest s Marijem Balotellijem. U studenom 2019. godine Verona je pobijedila Bresciju 2-1, a utakmicu je zasjenio rasistički skandal. Naime, Mario Balotelli u 54. minuti utakmice zbog rasističkih povika s tribina uzeo je loptu u ruke i zaustavio igru. Tamnoputog napadača, koji je već najavio da će to napraviti svaki put kada ga budu vrijeđali zbog boje kože, suigrači su jedva nagovorili da ne ode u svlačionicu.

Suigrači i igrači Verone uvjerili su ga da nastavi, a nakon utakmice i pobjede 2-1, Veronin je trener Ivan Jurić zanijekao ikakav rasizam!

- Uopće me nije strah javno reći da nije bilo ničega od navedenoga. Bilo je puno zvižduka i provokacija prema jednom igraču, ali ništa više od toga. I ja sam godinama slušao i trpio brojne uvrede i znam kako je to. No, toga nije bilo – rekao je Jurić i dodao:

- Zašto je Balotelli tako reagirao? To morate pitati njega. Nemam problem priznati rasizam kada se dogodi, čak i kod naših navijača. Ali danas to nisam čuo. Ne želimo stvarati slučaj tamo gdje ga nema. Bila bi to laž.

Nakon utakmice oglasio se i talijanski nogometaš koji je poslao poruku Juriću.

- Hvala mojim kolegama za solidarnost koju su pokazali i hvala navijačima na podršci. Pokazali ste da ste pravi ljudi, a ne oni koji negiraju i koje ne zanimaju dokazi. A one koji su oponašali majmunske uzvike upućene meni, neka bude stid. Sramite se što ste to napravili u društvu vaših djece, žene, roditelja i prijatelja. Stidite se i vi koji ste to demantirali – poručio je Balotelli.

