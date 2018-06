Vatreni skockani za Rusiju: Što bih dao da budemo prvi? Sve...

Svjesni smo kolika su očekivanja i znamo s koliko nade cijela Hrvatska čeka Svjetsko prvenstvo. Odigrali smo četiri prijateljske utakmice, pokazali protiv Brazila da možemo biti al pari s najboljom reprezentacijom na svijetu. Protiv dobrog Senegala pobijedili smo iako nije bila sjajna utakmica s naše strane, tako da je puno razloga za optimizam, bar s moje strane, rekao je Zlatko Dalić u zračnoj luci Franjo Tuđman.

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je charterom u 10 sati krenula za Sankt Peterburg, potom u mjesto Iličevo, gdje će odsjesti za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji. Kao prava gospoda, na rusku destinaciju "vatreni" su otputovali u odijelima...

- Imamo pravo nadati se dobrim stvarima u Rusiji, mislim da imamo jako dobru reprezentaciju i da će nam tamo trebati i malo sreće tamo, ali trebamo je zaslužiti. Trebamo biti hrabri. Što se mene tiče, potpuno sam miran, pun samopozudanja i vjere u našu reprezentaciju i samo očekujem dobre stvari - rekao je izbornik i nastavio:

- Naravno, trebat će biti najbolji tamo i svi skupa, počevši od mene, morat ćemo staviti Hrvatsku ispred svih. Bez svojih osobnih ambicija, bez svoga ega i onda možemo očekivati dobar rezultat. Mislim da smo za to spremni i prvi i osnovni cilj je proći prvi krug.

Koji je osnovni cilj uoči prve utakmice protiv Nigerije u subotu?

- Igrali smo četiri utakmice (ove godine, op.a.), puno toga smo probali u ovih pet dana, moramo dobro raditi i izabrati ono najbolje za Nigeriju. Svaka će utakmica biti posebna. Nigerija je prva i najvažnija, Senegal je bio jako dobar protivnik, nadam se da ćemo za pet dana naći one najbolje što će nam dati tri boda protiv Nigerije.

Tko bi mogao u prvi sastav, hoće li dati šansu mlađim igračima?

- Dat ću priliku najboljim igračima, ni mlađima ni starijima. Senegal nam je sve pokazao, kako moramo biti oprezni i paziti na polukontru i kontru i da neke stvari moramo popraviti. Imamo pet dana vremena, probali smo sve, vidjeli smo sve, tako da ćemo protiv Nigerije zaista morati uložiti puno napora, ali ne sumnjam u našu pobjedu. Moram to vjerovati, velik sam optimist i stalno gledam pozitivno, tako da nemam razloga za brigu i strah. Naravno da ću nakon svega, bilo ovako ili onako, biti odgovoran.

Čime nije bio zadovoljan?

- Nisam bio nezadovoljan, rekao sam da možemo bolje, pogotovo nije bilo dobro prvo poluvrijeme u Osijeku. Rekao sam što je bio razlog, po meni, bilo je to teško i sparno vrijeme, ali zadovoljan sam igračima, radom, utakmicama koje smo imali na pripremama. Mogli smo igrati protiv Andore pa dati deset golova i bili bismo najefikasnija momčad. Mi smo igrali protiv protivnika koji su nam trebali, to je moj put i pravac i od njega ne odustajem.

Brojni navijači naveli su što bi oni dali da Hrvatska postane svjetski prvak. A što bi dao izbornik?

- Velika hvala Slavoniji i Osijeku, pokazali su što im znači hrvatska reprezentacija. I navijačima koji pišu takve stvari, to je sjajno. Ja bih dao sve da budemo svjetski prvaci, haha, ali dao bih prvo sve da prođemo skupinu. Znam da su velika očekivanja i da ljudi hoće i žive s reprezentacijom. Mislim da imamo realne šanse proći skupinu. Neće biti lako, jednostavno moramo dati sve od sebe da to bude na najboljem mogućem nivou. Treba se puno stvari poklopiti, ali ne sumnjam u našu reprezentaciju. Imamo jako kvalitetne igrače i ta kvaliteta mora doći do izražaja.

Prije pola godine Dalić je predstavljen javnosti baš na novom zagrebačkom aerodromu Franjo Tuđman, prije puta u Ukrajinu. Tada je bio optimist, je li veći danas?

- Kad smo dolazili busem, toga sam se sjetio. I vas (novinara, op.a.), i čekanja i moga prvog intervjua kad sam rekao da bezgranično vjerujem, a sad vjerujem još više. Onda sam vjerovao, a da ništa nisam znao. A sad vjerujem jer znam neke stvari i vidio sam ih. Da sam onoga prvog dana rekao "Ne znam, možda bude, možda ne bude, ne znam kako će biti", onda bih to sigurno izgubio. Sad sam još uvjereniji i sigurniji da možemo.

- Što možemo? Vidjet ćemo. Mislim da je prvi cilj proći skupinu i mene ništa pokolebati neće. Nikakvi natpisi, nikakvi komentari, nikakvi stručnjaci. Ja znam svoj posao, radim ga najbolje što mogu i... Što dragi Bog da. Rekao sam da je Hrvatska iznad svih i, što god da bude, ja sam taj koji snosi odgovornost, koji će reći je li dobro ili nije. Hvala svima na podršci, molim vas, samo pozitiva, a kad izgubimo, onda napadajte - zaključio je Dalić.

"Vatreni" će trenirati u resortu "Šumska raspodija" koji ima četiri zvjezdice i nalazi se u mirnom kraju, između šume i jezera. Trenirat će u mjestu Roščino, na potpuno novom malom stadionu udaljenom 15-ak minuta vožnje od hotela.

