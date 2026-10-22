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UOČI UTAKMICE

Švicarci se spremaju za Torcidu: Policija dobila posebne upute, a navijačima stiže neobičan mail

Piše Issa Kralj,
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Švicarci se spremaju za Torcidu: Policija dobila posebne upute, a navijačima stiže neobičan mail
Atmosfera na Poljudu tijekom utakmice 1. kola Koferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Jedan navijač uoči utakmice na društvenoj mreži X objavio je da je od Thuna dobio mail s upitom je li navijač domaćeg kluba ili Hajduka. Riječ je o Matthiasu Engelu koji je ulaznicu za večerašnji susret kupio uz popust

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Hajduk večeras (21 sat) gostuje kod aktualnog švicarskog prvaka Thuna, a momčad Gonzala Garcije u Švicarsku dolazi nakon što je u prvom kolu Konferencijske lige slavila protiv Ajaxa (2-1) na Poljudu. 

Utakmicu prvog kola KL u Splitu zasjenili su navijački neredi zbog kojih je Hajduk kažnjen od strane Uefe, a uoči dvoboja s Thunom, švicarski klub uvodi stroge mjere sigurnosti. Navijače Hajduka će posebno pratiti švicarska policija, a za njihov je dolazak posebne pripreme prošla i kantonalna policija Berna, ali i sam klub. 

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Povećane mjere sigurnosti vidljive su i pri kupnji preostalih ulaznica za domaći sektor na stadionu, a one se prodaju isključivo u klupskim prostorijama, uz predočenje osobnog dokumenta. Na južnoj tribini gdje će biti smješteni navijači Thuna, ali i neutralni navijači, zabranjeno je nošenje obilježja gostujuće momčadi. 

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Jedan navijač uoči utakmice na društvenoj mreži X objavio je da je od Thuna dobio mail s upitom je li navijač domaćeg kluba ili Hajduka. Riječ je o Matthiasu Engelu koji je ulaznicu za večerašnji susret kupio uz popust koji imaju vlasnici godišnjih ulaznica, čime je, kako ističe, jasno pokazao za koga navija. Zbog toga se zapitao je li razlog maila zato što je stranac ili jer živi u Zürichu. 

Iz kluba su objasnili da provjeru provode zbog sigurnosnih pravila UEFA-e te da navijači moraju ispuniti obrazac kako bi se mogao organizirati raspored sjedenja i po potrebi ih premjestiti.

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