Švicarska televizija nije mogla prenositi Dinamo - Thun pa gledateljima pustila koncert

Dinamo je na Maksimiru nakon velikog preokreta i produžetaka pobijedio Thun 3-2 te izborio plasman u treće pretkolo Lige prvaka, ali utakmicu su obilježili i veliki problemi s televizijskim prijenosom. Švicarski prvak vodio je 2-0 sve do 74. minute, a Dinamo se potom u kratkom razdoblju vratio golovima Diona Drene Belje i Lukasa Kačavende. Pobjedu zagrebačkoj momčadi donio je Moris Valinčić pogotkom u 112. minuti.

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Gledatelji RTL-a ostali su bez dijela slike i grafičkih elemenata potkraj prvog poluvremena, pri vodstvu Thuna 2-0. Problemi se nisu riješili ni nakon odmora, pa je televizija nastavila prenositi utakmicu s pomoću samo jedne kamere postavljene na zapadnoj tribini. Tijekom drugog poluvremena na ekranu nije bilo rezultata ni vremena utakmice, a gledatelji nisu mogli vidjeti ni ponovljene snimke. RTL je objasnio da problem nije nastao u njegovoj režiji, nego u proizvodnji signala koji je preuzimao od vanjske produkcijske kuće.

"Tijekom prijenosa utakmice Dinamo - Thun došlo je do tehničkih problema u proizvodnji signala koje RTL Hrvatska preuzima od produkcijske kuće. Kako gledatelje ne bismo ostavili bez prijenosa, donesena je odluka da se isti nastavi u minimalnim tehničkim uvjetima s jednom kamerom bez grafičkih elemenata. Zahvaljujemo na razumijevanju."

Komentator Filip Brkić tijekom prijenosa više se puta ispričao gledateljima zbog neuobičajenih uvjeta.

- Želim vam se ispričati zbog tehničkih problema koji su se pojavili i ovog kadra, jedinog zasad. Nadam se da će se stvari stabilizirati i po tom pitanju - rekao je Brkić.

Još veće probleme imali su gledatelji u Švicarskoj. Tamošnja televizija SRF početkom drugog poluvremena potpuno je izgubila signal iz Zagreba i približno 15 minuta nije mogla prikazivati utakmicu. Umjesto prijenosa s Maksimira, SRF je pustio snimku koncerta švicarske pjevačice Stefanie Heinzmann. Komentator Calvin Stettler pratio je susret iz studija u Zürichu i nije skrivao iznenađenje.

- Nikad prije nisam doživio ništa slično.

Ni nakon povratka signala prijenos nije funkcionirao bez poteškoća. Stettler je gledateljima čitao tekstualne izvještaje sa švicarskih portala kako bi ih obavijestio o zbivanjima na terenu. Signal se u Švicarskoj ponovno pojavio upravo u trenutku kada je kapetan Thuna Marco Bürki dobio crveni karton. Sudac ga je isključio u 67. minuti nakon intervencije VAR sobe, čime je Dinamo dobio brojčanu prednost i pokrenuo veliki preokret.

Tehnički problemi s televizijskim prijenosom nisu utjecali na rad VAR sustava na stadionu. Osim što je sudjelovao u odluci o Bürkijevu isključenju, VAR je provjeravao i regularnost Beljina gola u 74. minuti, koji je nakon pregleda priznat. Dinamo je potom izjednačio preko Kačavende i odveo utakmicu u produžetke, a Valinčić je osam minuta prije njihova kraja pogodio za konačnih 3-2 i prolazak zagrebačke momčadi.