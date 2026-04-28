Obavijesti

Sport

Komentari 0
NE SKRIVAJU ODUŠEVLJENJE

Svjetski mediji u transu: 'Ovo je utakmica stoljeća! Magija i totalni nogomet i dalje žive...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Svjetski mediji u transu: 'Ovo je utakmica stoljeća! Magija i totalni nogomet i dalje žive...'
Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters, Lequipe, Gazzetta Dello Sport, Marca

Ovo je jedna od najvećih utakmica na kojoj sam bio. Dvije momčadi koje vjeruju u svoju kvalitetu da mogu zabiti više od protivnika. PSG ima prednost, ali malu, komentirao je legendarni Alan Shearer

Admiral

Utakmica PSG-a i Bayerna u polufinalu Lige prvaka malo koga je ostavila ravnodušnim. Triler s devet golova najefikasniji je susret u povijesti ovog natjecanja kada su polufinala u pitanju, a teško je oteti se dojmu da je ovo tek početak. Momčadi se sastaju i za šest dana u uzvratu u kojem nas očekuje nastavak ove epske nogometne borbe.

POGLEDAJTE SAŽETKE:

Takva utakmica nije ostavila ravnodušnima ni najutjecajnije nogometne medije svijeta, koji su prepuni oduševljenja. Marca, najutjecajniji španjolski sportski list, utakmicu je okarakterizirala naslovom "Utakmica naših života: I još uvijek je tu revanš!".

Za BBC Sport legendarni Wayne Rooney o utakmici je izjavio kako je ovo vrhunac modernog nogometa koji u sebi ima dašak starih vremena kada se nije igralo na rezultat.

- Obje momčadi imaju toliko kvalitete u vrhu napada da su vjerojatno zaboravile na obranu. Ludnica i kaos je ono što smo danas gledali.

ČUDESNO ZA POVIJEST Niti jedna utakmica u polufinalu Lige prvaka nije bila efikasnija od PSG - Bayern
ZA POVIJEST Niti jedna utakmica u polufinalu Lige prvaka nije bila efikasnija od PSG - Bayern

Slično je ustvrdio i Alan Shearer.

- Ovo je jedna od najvećih utakmica na kojoj sam bio. Dvije momčadi koje vjeruju u svoju kvalitetu da mogu zabiti više od protivnika. PSG ima prednost, ali malu. U sljedećoj utakmici očekujem isti pristup od obje momčadi. Bilo je nevjerojatno zadovoljstvo ovo gledati.

L’Equipe je pak izašao s jednostavnim naslovom koji najbolje opisuje ovaj susret: "Totalni nogomet". Sa sličnim epitetima protagoniste je obasipala i Gazzetta dello Sport: "PSG i Bayern, nevjerojatni ste! Magija, potezi i devet golova u utakmici godine."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026