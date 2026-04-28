Svjetski mediji u transu: 'Ovo je utakmica stoljeća! Magija i totalni nogomet i dalje žive...'

Utakmica PSG-a i Bayerna u polufinalu Lige prvaka malo koga je ostavila ravnodušnim. Triler s devet golova najefikasniji je susret u povijesti ovog natjecanja kada su polufinala u pitanju, a teško je oteti se dojmu da je ovo tek početak. Momčadi se sastaju i za šest dana u uzvratu u kojem nas očekuje nastavak ove epske nogometne borbe.

Takva utakmica nije ostavila ravnodušnima ni najutjecajnije nogometne medije svijeta, koji su prepuni oduševljenja. Marca, najutjecajniji španjolski sportski list, utakmicu je okarakterizirala naslovom "Utakmica naših života: I još uvijek je tu revanš!".

Za BBC Sport legendarni Wayne Rooney o utakmici je izjavio kako je ovo vrhunac modernog nogometa koji u sebi ima dašak starih vremena kada se nije igralo na rezultat.

- Obje momčadi imaju toliko kvalitete u vrhu napada da su vjerojatno zaboravile na obranu. Ludnica i kaos je ono što smo danas gledali.

Slično je ustvrdio i Alan Shearer.

- Ovo je jedna od najvećih utakmica na kojoj sam bio. Dvije momčadi koje vjeruju u svoju kvalitetu da mogu zabiti više od protivnika. PSG ima prednost, ali malu. U sljedećoj utakmici očekujem isti pristup od obje momčadi. Bilo je nevjerojatno zadovoljstvo ovo gledati.

L’Equipe je pak izašao s jednostavnim naslovom koji najbolje opisuje ovaj susret: "Totalni nogomet". Sa sličnim epitetima protagoniste je obasipala i Gazzetta dello Sport: "PSG i Bayern, nevjerojatni ste! Magija, potezi i devet golova u utakmici godine."