Svjetsko prvenstvo u brojkama: Prodano gotovo tri milijuna piva, 300 tisuća hot-dogova...

Najveće nogometno Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku donijelo je, očekivano, nekoliko rekordnih brojki pa je ukupno 4.644.549 gledatelja pratilo 72 utakmice grupne faze na stadionima, izvještava njemačka novinska agencija dpa.

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Turnir je tako srušio rekord posjećenosti Svjetskog prvenstva 1994. u Sjedinjenim Državama, koje je privuklo oko 3.6 milijuna gledatelja, čak i prije početka nokaut runde. S prosječnom posjećenošću od 64.508 gledatelja po utakmici, ovogodišnje prvenstvo ipak još nije doseglo razinu turnira iz 1994.

Prema FIFA-i, rekord je postavljen i s 215 postignutih golova u prvoj fazi turnira (72 utakmice), što je prosjek od oko tri po utakmici. Za usporedbu, na cijelom Svjetskom prvenstvu 2022. postignuto je 172 gola. No, u Katru je odigrano samo 64 utakmice, kao i na svim turnirima od 1998. godine.

Prema FIFA-i, u grupnoj fazi igralo je 999 igrača. Kanadska zvijezda i igrač Bayern Münchena Alphonso Davies postao je 1000. igrač koji je igrao na ovom Svjetskom prvenstvu u prvoj utakmici nokaut faze protiv Južne Afrike (1-0).

FIFA je zabilježila više od 2,8 milijuna prodanih piva, gotovo milijun boca vode i 300.000 hot-dogova na stadionima tijekom grupne faze.