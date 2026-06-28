MISIJA TORONTO Izračunali smo koliko bi stajao put, karta za SP, hotel, hrana...: Ovo su detalji!

Osmjehnula vam se sreća na poslu. Šefovi i šefice, oduševljeni vašim radom, odlučili su vas počastiti godišnjim odmorom do kraja tjedna. Znamo, nije realno, ali hajde, pravimo se da je...

POGLEDAJTE GALERIJU:

A u vama gori, razmišljali ste i prije o odlasku na Svjetsko prvenstvo, ali zbog posla je to bilo nemoguće, pa niste ni gledali financijsku sliku...

Ali evo, sad vam se otvorilo i hitro krećete u akciju. Prvo što treba je rezervirati let, a znamo da to nikad nije jeftino kad se radi u posljednji trenutak. Većina letova je rasprodana, ali uspjeli smo ih naći nekoliko sa slobodnim mjestima. Ovisno o stranici i datumu, povratni let iz Zagreba do Toronta stajat će nas minimalno 1500 eura. Odabrali smo opciju u kojoj na put krećemo u srijedu, 1. srpnja u 13:50 iz Zagreba, u Torontu smo u 17:20 po lokalnom vremenu. Vraćamo se u Hrvatsku u subotu navečer, let nam je u 21:10 iz Toronta, ipak u ponedjeljak treba biti na poslu...

Za razliku od bivše hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, mi u Sjevernoj Americi nemamo prijatelje koji nas mogu primiti, pa se bacamo na traženje smještaja. Kolinda nas je upozorila da (sad) u Sj. Americi nije baš jeftino, a mi nismo ni blizu financijskog statusa kao Grabar-Kitarović, izbirljivi biti ne možemo, daj nešto čisto s krevetom i WC-om, da je blizu centra i podzemne...

Uzimamo sobu u Riu Plazi u Torontu, tri noćenja stajat će nas 713 eura, ali u centru smo, i još važnije, doručak je uključen, jedan obrok manje kojeg ćemo plaćati..

Za ostatak hrane, vode, kave... ako smo pažljivi, ako idemo u 'etničke' četvrti, ako jedemo po fast foodovima, trebat će nam minimalno 60 eura dnevno. Dakle još nekih 250 eura na ukupni budžet. Nećemo valjda prijeći cijeli taj put pa se ne počastiti kojom pivom, pretražujemo ugostiteljske objekte, pivu ispod šest eura nismo uspjeli naći, kad pogledamo bolje kafiće, cijene za pola litre točenog zlata penju se i na 15-ak eura. Ograničit ćemo budžet za pivo na 100 eura, pa koliko stane stane...

Nešto treba u Torontu i posjetiti, treba mami kupiti magnet, treba plaćati dnevne karte za javni prijevoz, dragoj donijeti neki suvenir... Kako god okrenete, ispod 100 eura tu proći ne možemo. I to smo dosta konzervativni u procjeni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Luka Modrić nakon Gane | Video: Tomislav Gabelić/24sata

I sad najskuplje, ulaznica za veliki okršaj Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Prema podacima web stranice za praćenje cijena Ticketdata, najjeftinija ulaznica stajat će nas oko 3000 eura! Kupujemo kartu odmah, što dulje čekamo bit će još skuplje...

Znamo da smo rekli da ćemo se tih nekoliko dana ograničiti na 100 eura za pivo, ali došli smo na stadion, žedni smo i napeti, mora se jedna-dvije i tu popiti. U sebi plačemo dok dvije loše pive i hot dog plaćamo 50 eura...

Srećom putovnica nam je važeća, ali treba biti pametan pa uzeti zdravstveno osiguranje, to je još nekih 50-ak eura, kad smo se već ovoliko istrošili, to ni osjetit nećemo..

Dodajmo svemu ovome cijene transfera od i do aerodroma, roaming, nepredviđene sitnice (250 eura)

Sve skupa, ova avantura od nekoliko dana izašla bi nas minimalno 6000 eura. Ali osjećaj gledanja izbacivanja Portugalaca sa SP-a, da napokon i prekinemo taj crni niz koji imamo s njima... E to je neprocjenjivo.