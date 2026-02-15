Obavijesti

Sport

Komentari 1
DEBITIRALA SA 16 GODINA

Talentirana Pia Vučinić nakon prvog nastupa na Olimpijskim igrama: Žao mi je zbog pada

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Talentirana Pia Vučinić nakon prvog nastupa na Olimpijskim igrama: Žao mi je zbog pada
7
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Teže je, duža je i staza, a okruženi ste jakim skijašicama. Ali, moje razmišljanje ne bi trebalo biti znatno drugačije, koju god utrku vozila, rekla je 16-godišnja Hrvatica Pia Vučinić nakon debija u seniorskoj konkurenciji

Admiral

Mlada Pia Vučinić (16) u nedjelju je postala treća najmlađa skijašica iz Hrvatske koja je nastupala na Zimskim olimpijskim igrama. Imala je startni broj 58 u veleslalomu koji se održao u Cortini d'Ampezzo, a odustala je u posljednjem sektoru nakon što je kotirala za solidan rezultat u prvom nastupu među najboljima na svijetu.

- Drago mi je zbog ovog iskustva, bila je okej vožnja, ali žao mi je što sam izlijetjela. Previše sam ostala u zadnjem položaju i nisam se uspjela izvući - iskreno je komentirala tinejdžerka.

Winter Olympics 2026
Foto: Michael Kappeler/DPA

Pia je do pada vozila bez većih grešaka, što se odrazilo i na štoperici. Imala je konzistentna vremena u sektorima, u prvom je kasnila 1,33 sekunde za Brignone, što je bio 47. najbolji prolaz. Zatim je imala 43. prolaz u drugom sektoru, u kojem je kasnila 1,30 sekundi, a isti je zaostatak imala i u trećem sektoru, gdje je imala 44. vrijeme.

Čeka ju još jedan nastup na Olimpijskim igrama, u srijedu u slalomu, kada će predstavljati Hrvatsku uz Zrinku Ljutić i Leonu Popović, koja nije sudjelovala u veleslalomu.

- Htjela sam da mi veleslalom bude bolji, ali nadam se da ću u slalomu imati bolji rezultat. Tamo sam imala puno iznenađenja u posljednje vrijeme (pobjeda i postolje u Austriji početkom veljače na FIS utrci, op. a.), možda bude i opet...

Foto: hrvatski skijaški savez

Osvrnula se na skok koji ju je izbacio iz utrke. 

KOMENTIRALA VELESLALOM Zrinka: Trebam više trenirati Super-G. Nisam navikla na ovo
Zrinka: Trebam više trenirati Super-G. Nisam navikla na ovo
OLIMPIJSKI VELESLALOM UŽIVO Puno bolja Zrinka! Još je u vrhu i popravila je rezultat
UŽIVO Puno bolja Zrinka! Još je u vrhu i popravila je rezultat

- Bila sam na petama, pala sam na leđa i nisam se mogla izvući - objasnila je, pa za kraj otkrila kako joj je natjecati se protiv najboljih na svijetu.

Alpine Skiing - Women's Giant Slalom Run 1
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

- Teže je, duža je i staza, a okruženi ste jakim skijašicama. Ali, moje razmišljanje ne bi trebalo biti znatno drugačije, koju god utrku vozila - poručila je Vučinić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši ranking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026