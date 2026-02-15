Talentirana Pia Vučinić nakon prvog nastupa na Olimpijskim igrama: Žao mi je zbog pada

Mlada Pia Vučinić (16) u nedjelju je postala treća najmlađa skijašica iz Hrvatske koja je nastupala na Zimskim olimpijskim igrama. Imala je startni broj 58 u veleslalomu koji se održao u Cortini d'Ampezzo, a odustala je u posljednjem sektoru nakon što je kotirala za solidan rezultat u prvom nastupu među najboljima na svijetu.

- Drago mi je zbog ovog iskustva, bila je okej vožnja, ali žao mi je što sam izlijetjela. Previše sam ostala u zadnjem položaju i nisam se uspjela izvući - iskreno je komentirala tinejdžerka.

Foto: Michael Kappeler/DPA

Pia je do pada vozila bez većih grešaka, što se odrazilo i na štoperici. Imala je konzistentna vremena u sektorima, u prvom je kasnila 1,33 sekunde za Brignone, što je bio 47. najbolji prolaz. Zatim je imala 43. prolaz u drugom sektoru, u kojem je kasnila 1,30 sekundi, a isti je zaostatak imala i u trećem sektoru, gdje je imala 44. vrijeme.

Čeka ju još jedan nastup na Olimpijskim igrama, u srijedu u slalomu, kada će predstavljati Hrvatsku uz Zrinku Ljutić i Leonu Popović, koja nije sudjelovala u veleslalomu.

- Htjela sam da mi veleslalom bude bolji, ali nadam se da ću u slalomu imati bolji rezultat. Tamo sam imala puno iznenađenja u posljednje vrijeme (pobjeda i postolje u Austriji početkom veljače na FIS utrci, op. a.), možda bude i opet...

Foto: hrvatski skijaški savez

Osvrnula se na skok koji ju je izbacio iz utrke.

- Bila sam na petama, pala sam na leđa i nisam se mogla izvući - objasnila je, pa za kraj otkrila kako joj je natjecati se protiv najboljih na svijetu.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

- Teže je, duža je i staza, a okruženi ste jakim skijašicama. Ali, moje razmišljanje ne bi trebalo biti znatno drugačije, koju god utrku vozila - poručila je Vučinić.