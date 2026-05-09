Talijani ponovno hvale Sučića: Zanimljiv igrač, on je budućnost

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić još jednom je oduševio talijansku nogometnu javnost nakon što je zabio gol u pobjedi Intera (3-0) nad Lazijom u Rimu.

Sučić je zabio gol za 2-0 u 39. minuti nakon asistencije Lautara Martineza. Hrvat je protivničku mrežu zatresao sa nekih 20 metara i pogodio u gornji desni kut. To mu je drugi gol u posljednje četiri utakmice i potvrđuje odličnu formu. Sučić je iz igre izašao u 80. minuti.

Iako ova utakmica u Rimu nije imala veliki rezultatski značaj jer je Inter u prošlom kolu osigurao naslov prvaka nakon pobjede nad Parmom (2-0), talijanski mediji ne kriju oduševljenje igrom 'vatrenog'.

- Igrao je kao duboki vezni igrač, zamjenjujući Çalhanoğlua, i s obzirom na to koliko dobro igra, osjećaj je da bi mu budućnost s ‘Nerazzurrima’ mogla biti na toj poziciji. Također ima prave tehničke sposobnosti, puno njih. To je pokazao tijekom cijele utakmice, uključujući i prilikom gola za 2:0, udarcem izvan kaznenog prostora u Çalhanoğluovu stilu - piše portal Tuttomercato koji mu je dao ocjenu sedam za predstavu protiv Lazia.

Pohvalio ga je i talijanski Eurosport: Igrao je kao duboko postavljeni kreator igre, s Barellom uz sebe. Dobro obavlja sve svoje dužnosti i postiže gol za 2:0 izvan kaznenog prostora. Ovaj mladić pokazuje se kao vrlo zanimljiv igrač, kako za sadašnjost tako i za budućnost - stoji u tekstu.

Oduševljenje nije skrivao ni portal Tribuna koji je napisao sljedeće:

- Sada je redovito starter, polufinale Kupa Italije protiv Coma otkrilo je njegov potencijal, pa evo njegove najbolje šanse da bude starter u finalu. Sat vremena kao iskusni kreator igre, pokazujući svoju osobnost, kvalitetu igre i taktičku oštroumnost. I zapanjujući gol.