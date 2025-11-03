Obavijesti

POHVALE ZA LUKU

Talijani se još jednom naklonili Modriću: 'Jedini pravi vođa, on nogomet vidi drugim očima...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Portal Sempre Milan ističe da je u početku imao problema pod pritiskom Rome, ali da je 'u drugom poluvremenu preuzeo kontrolu i otvarao prostor suigračima'

Milan je na San Siru u derbiju 10. kola Serie A svladao Romu s 1-0 i upisao važna tri boda u borbi za vrh ljestvice. Jedini pogodak postigao je srpski stoper Strahinja Pavlović u 39. minuti, nakon brze tranzicije koja je iznenadila obranu gostiju. Iako je utakmica obilovala prilikama, mreže su mirovale do kraja. Na suprotnoj strani Mike Maignan obranio je kazneni udarac Paulu Dybali u samoj završnici i time potvrdio pobjedu domaćina.

Ova pobjeda stigla je nakon dva remija s Pisom i Atalantom te je Milan podigla na 21 bod, koliko imaju i Roma te Inter, dok Napoli vodi s 22. U središtu pozornosti ponovno je bio Luka Modrić, koji je odigrao svih 90 minuta i još jednom pokazao da i s 40 godina diktira tempo igre. Hrvatski kapetan zabilježio je 38 točnih dodavanja (od toga pet dugih), jednu kreiranu veliku priliku, dva ključna dodavanja, jedan uspješan dribling i dva osvojena duela. Prema Sofascoreu, Modrić je bio najbolje ocijenjeni igrač Milana s ocjenom 8.1, odmah iza Maignana koji je dobio 8.2.

Statistika Luke Modrića.

Foto: Sofascore za 24sata

Talijanski mediji složno su pohvalili njegovu igru. Corriere della Sera dao mu je 6.5, uz napomenu da je "teško ušao u utakmicu, ali ju je završio kao pobjednik, s prepoznatljivim majstorstvom u čitanju igre". Eurosport Italia također mu je dao 6.5, istaknuvši da "vidi nogomet drugim očima i ostaje neprocjenjiv u obrani". Milan News opisao ga je kao ključnog igrača u organizaciji igre, napominjući da je "Gasperinijev plan da ga ograniči brzo propao jer je Modrić preuzeo kontrolu nad sredinom terena". AC Milan Inside dodijelio mu je ocjenu 6, uz komentar da "uvijek zna pročitati situaciju i pronaći izlaz i iz najtijesnijih kaveza".

Slično pišu i Sky Sport Italia i La Gazzetta dello Sport, naglašavajući da Modrić i dalje igra s "nevjerojatnim intenzitetom i preciznošću" te da je "najbolji u kategoriji duela i osvojenih lopti". Pianeta Milan ga opisuje kao "jedinog pravog vođu na terenu" i dodaje da "povezuje igru Milana čak i bez ozlijeđenih Rabiota i Pulišića". Portal Sempre Milan ističe da je u početku imao problema pod pritiskom Rome, ali da je "u drugom poluvremenu preuzeo kontrolu i otvarao prostor suigračima". Prema Forza Romi, njegov dvoboj s mladim Koneom bio je "jedan od ključnih elemenata derbija", a presudilo je iskustvo hrvatskog majstora.

