Talijani zadovoljni Modrićem: 'Superioran, čak i u ovoj dobi'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić (40), odigrao je 82 minute za Milan u remiju protiv Juventusa (1-1) u trećem kolu Serie A. "Rossoneri" su poveli u 68. minuti golom Alphadja Cissea, a "stara dama" izjednačila je u 92. minuti nakon što je Federico Gatti pogodio glavom.

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Modrić je dobio "prolaznu" ocjenu kod talijanskih medija, koji su istaknuli njegovu važnost u organizaciji igre. La Repubblica dala je Hrvatu ocjenu 6,5, čime je bio jedan od najboljih Milanovih igrača: "Upravlja ritmom igre i smanjuje pritisak", piše list koji je ocjenu 6,5 dao još Pavloviću, Gili i Maignanu, dok višu ocjenu nitko nije dobio.

Eurosport je isto prosudio njegov nastup i poručio kako je držao i dirigirao sredinom terena: "Dobra utakmica kao i obično, superioran igrač čak i u ovoj dobi, dok je TuttomercatoWeb, također uz ocjenu 6,5, dodao: "Imati igrača poput njega u sredini terena uvijek je prednost. Godine prolaze, ali njegova klasa ne pokazuje znakove gašenja".

Foto: IPA/SIPA USA

MilanNews dao je Modriću ocjenu 6, ali uz pozitivan komentar kako je Hrvat bio glavni u iznošenju lopte i prvo rješenje kad je trebalo dodati loptu pod pritiskom. Navijački portal SempreMilan dao mu je 6,5 uz opasku kako je radio ono što se od njega i očekuje na terenu, a to je ritam dodavanja i trka.

Poznati sportski list La Gazzetta dello Sport opisao je Modrićev nastup riječima "tako-tako",a oduševljen nije bio ni SportMediaset, koji mu je, kao i Gazzetta, dao šesticu: "Čista, ali pomalo anonimna režija, bez bljeskova, ali i bez pogrešaka", napisali su.