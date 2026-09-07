Obavijesti

Sport

Komentari 1
HRVATSKI MAESTRO

Talijani zadovoljni Modrićem: 'Superioran, čak i u ovoj dobi'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Talijani zadovoljni Modrićem: 'Superioran, čak i u ovoj dobi'
Foto: IPA/SIPA USA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Modrić je 82 minute dirigirao Milanom u remiju s Juventusom, a talijanski mediji hvale njegovu klasu i kontrolu igre, uz poruku da godine na njemu ne ostavljaju trag

Admiral

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić (40), odigrao je 82 minute za Milan u remiju protiv Juventusa (1-1) u trećem kolu Serie A. "Rossoneri" su poveli u 68. minuti golom Alphadja Cissea, a "stara dama" izjednačila je u 92. minuti nakon što je Federico Gatti pogodio glavom. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrić govorio o Bobanu pa na spomen suigrača kazao: 'Ne bih o tome, nije lijepa uspomena...' VIDEO
Modrić govorio o Bobanu pa na spomen suigrača kazao: 'Ne bih o tome, nije lijepa uspomena...' | Video: 24sata/pixsell

Modrić je dobio "prolaznu" ocjenu kod talijanskih medija, koji su istaknuli njegovu važnost u organizaciji igre. La Repubblica dala je Hrvatu ocjenu 6,5, čime je bio jedan od najboljih Milanovih igrača: "Upravlja ritmom igre i smanjuje pritisak", piše list koji je ocjenu 6,5 dao još Pavloviću, Gili i Maignanu, dok višu ocjenu nitko nije dobio.

OGLASIO SE IZBORNIK Bilić je komentirao nastavak Modrića na čelu 'vatrenih'. Evo što je hrvatski izbornik poručio
Bilić je komentirao nastavak Modrića na čelu 'vatrenih'. Evo što je hrvatski izbornik poručio

Eurosport je isto prosudio njegov nastup i poručio kako je držao i dirigirao sredinom terena: "Dobra utakmica kao i obično, superioran igrač čak i u ovoj dobi, dok je TuttomercatoWeb, također uz ocjenu 6,5, dodao: "Imati igrača poput njega u sredini terena uvijek je prednost. Godine prolaze, ali njegova klasa ne pokazuje znakove gašenja".

SOCCER - Serie A - Juventus FC vs. AC Milan
Foto: IPA/SIPA USA

MilanNews dao je Modriću ocjenu 6, ali uz pozitivan komentar kako je Hrvat bio glavni u iznošenju lopte i prvo rješenje kad je trebalo dodati loptu pod pritiskom. Navijački portal SempreMilan dao mu je 6,5 uz opasku kako je radio ono što se od njega i očekuje na terenu, a to je ritam dodavanja i trka.

DERBI KOLA U ITALIJI Modrićev Milan podbacio je u sudačkoj nadoknadi! Juventus je spasio Gatti na kraju susreta
Modrićev Milan podbacio je u sudačkoj nadoknadi! Juventus je spasio Gatti na kraju susreta

Poznati sportski list La Gazzetta dello Sport opisao je Modrićev nastup riječima "tako-tako",a oduševljen nije bio ni SportMediaset, koji mu je, kao i Gazzetta, dao šesticu: "Čista, ali pomalo anonimna režija, bez bljeskova, ali i bez pogrešaka", napisali su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Bliži se kraj roka u HNL-u: Hajduk u zadnji čas dovodi novo krilo iz Atletico Madrida?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Bliži se kraj roka u HNL-u: Hajduk u zadnji čas dovodi novo krilo iz Atletico Madrida?

Još su samo dva dana ostala do kraja ljetnog prijelaznog roka u HNL-u, zadnji dan je ponedjeljak 7.rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku
BIVŠA ZARUČNICA

FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku

Anamaria Goltes je slovenska manekenka koja je s Lukom Dončićem bila u vezi deset godina, a sada je njihovoj ljubavi došao kraj. Poznati košarkaš objavio je prekid zaruka i borbu za skrbništvo nad dvije kćeri

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026