Talijanski novinar: Modrić je gotov. Liga je 'groblje slonova'

U talijansku ligu je ove sezone došlo nekoliko zvučnih imena. Luka Modrić je zaludio Milan i već postao alfa i omega kluba, ali je i još nekoliko vrhunskih igrača stiglo na Čizmu. Među njima je zasigurno i Kevin De Bruyne koji je pojačao aktualnog prvaka, Napoli. U ligu je stigao i Jamie Vardy te još nekolicina iskusnih igrača, ali se to talijanskom novinaru, Paolu Bargiggii nije svijdelo.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Bargiggia je bio gost podcasta "Centrocampo" te je imao prilično oštre riječi za talijansku ligu. Dotaknuo se starijih igrača u ligi koji su, po njegovom mišljenju, gotovi igrači te da to nikako nije dobro za ligu, a tu se posebno dotaknuo Modrića, De Bruynea, Džeke, ali i ostalih koji nisu u "cvijetu mladosti", a upitao se i tko bi danas platio da gleda to "groblje slonova" u ligi.

- Serie A je danas zastarjela, razočaravajuća i izvor sramote. Najgori trenutak dogodio se prošlog prijelaznog roka, kada su ekipe bile popunjene strancima, unatoč tome što uredba o rastu više nije na snazi, a sve je to bilo zbog interesa agenata i predsjednika. Džeko u Fiorentinu, Modrić u Milan, Vardy u Cremonese, ali i Immobile i Bernardeschi u Bolognu... To su igrači koji su sada na kraju svojih karijera. A Pisa dovodi Cuadrada i Albiola. To je naša sramota - rekao je novinar, a prenio portal milannews.it.

Statistika i ono što, primjerice, Modrić pokazuje na terenu, su potpuna suprotnost onoga što Bargiggia govori. Modrić je neizostavan dio Milana koji ima velike šanse za zasjesti na tron talijanskog nogometa. Hrvatski kapetan je prvi u ligi u uspješnim dodavanjima, uspješnjim dodavanjima na polovici suparnika i osvojenim posjedima. Također, "stari" De Bruyne predvodi Napoli koji je trenutačno na vrhu tablice.