Teška drama u 'redsima'! Salah s klupe zahtjeva i 'riga vatru', a Liverpool mu uzvraća udarac?

Ovo mi je neprihvatljivo. Ne znam zašto mi se ovo događa. Ne razumijem to. Toliko toga sam napravio za ovaj klub, riječi su zbunjenog Mohameda Salaha (33), koji odlučio zapaliti mostove između sebe i trenera Arnea Slota nakon što ga je nizozemski strateg ostavio na klupi od prve minute i u trećoj uzastopnoj utakmici. Ni to nije pomoglo Liverpoolu u 15. kolu Premier lige protiv Leedsa. Aktualni prvak još je jednom prosuo bodove i remizirao 3-3 protiv Leedsa.

Malo je tko očekivao kako će "redsi" biti u ovakvim problemima nakon što su mjesec dana prije kraja lanjskog prvenstva osigurali titulu. Sezona nije ni završila, a trener kluba Arne Slot zabavljao se na Ibizi, Mohamed Salah dobivao je ovacije nakon povijesne sezone, u kojoj je zabio čak 29 golova i 18 puta asistirao u Premier ligi, a za sjajne partije nagrađen je i novim, izuzetno bogatim dvogodišnjim ugovorom, koji bi ga trebao zadržati na Anfieldu do 35. rođendana. Tako se, barem, činilo.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Međutim, Liverpool je, na neku foru, postao lošija momčad nakon što je "spiskao" gotovo 500 milijuna eura. Takve se stvari događaju u nogometu i sportu. Ali i Salah je, praktički preko noći, postao sjena starog sebe. Promašivao je velike šanse kao od šale, odbijao asistirati suigračima u boljoj poziciji, a nakon što je platio cijenu loše forme i zasjeo na klupu, odlučio se za javni istup koji mu je vjerojatno zapečatio sudbinu u klubu kojem je dao sve.

- Ovo mi je neprihvatljivo. Ne znam zašto mi se ovo događa. Ne razumijem to. Toliko toga sam napravio za ovaj klub. Ne moram se svaki dan boriti za svoju poziciju, zaslužio sam je. Kako ja vidim ovu situaciju, bacili su Moa pod autobus jer je Mo problem u ekipi. Ja ne mislim da sam problem - rekao je zbunjeni Salah i dodao:

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

- Imao sam dobar odnos s trenerom. Sad odjednom više nemamo nikakav odnos. Ne znam zašto. Čini mi se da me netko ne želi u klubu. Jasno mi je da netko želi svaliti svu krivicu na mene. Klub mi je puno toga obećao tijekom ljeta, a sad sam već tri utakmice na klupi. Sve što mogu reći je, ispunite svoja obećanja!

Salah je sjena starog sebe

Bile su to vrlo oštre riječi Salaha, koji je dao naslutiti kako bi ove zime mogao napustiti Liverpool! Podsjetimo, klubu se pridružio u siječnju 2017. godine iz Rome u transferu od 42 milijuna eura. U Liverpoolu se razvio u jednog od najboljih krilnih nogometaša današnjice, a s engleskim je velikanom osvojio sve što se dalo osvojiti.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Ipak, nova sezona donijela je izazove koje Salah i Liverpool nisu predvidjeli. Egipatski ofenzivac prošle je sezone zabio 34 gola i 23 namjestio u 52 utakmice, a ove je sezone u 19 utakmica zabio pet golova, uz tri asistencije.

Statistika Mohameda Salaha

Foto: Sofascore za 24sata

- Vidjet ćemo. Ja ću uživati u utakmici (protiv Brightona, op. a.) čak i ako ne igram. Vidjet ćemo što će se dogoditi, igra se na Anfieldu, pozdravit ću se s navijačima, otići na Kup nacija... Jer ionako ne znam što će se dogoditi dok sam ja ondje - rekao je Salah i time dao naslutiti kako se 'kuha' transfer'.

Salahu prijeti kazna?

A prema pisanju insajdera Fabrizija Romana, Salah bi mogao platiti punu cijenu svojih riječi. Trener Slot ozbiljno razmišlja o tome da Salah ostane na Otoku kako bi razmislio o svojim riječima, dok ostatak 'redsa' gostuje u Milanu kod Intera u sklopu šestog kola Lige prvaka.

U tijeku su interni razgovori u klupskim prostorijama Liverpoola, a Slot će se kasnije u ponedjeljak obratiti i javnosti, gdje će sigurno imati reakciju na snažne Salahove riječi. A jedan velikan engleskog nogometa vjeruje kako Nizozemac mora kazniti Salaha.

Foto: Chris Radburn/REUTERS

- Arne Slot mora pokazati svoj autoritet i reći Salahu: 'Nećeš putovati s nama, ono što si rekao je neprihvatljivo. Neka ode na Afrički kup i pusti da se sve smiri. Kada bih ja bio trener Liverpoola, ne bi bilo šanse da se Salah nakon onoga vrati u momčad. U svakom slučaju, moraju brzo riješiti svoje razlike - rekao je Wayne Rooney, legendarni nogometaš Manchester Uniteda.

Salah je za Liverpool odigrao 420 utakmica i zabio okruglih 250 golova uz 116 asistencija. Zauvijek će ostati legenda 'redsa', ali ovo je ružna epizoda za klupsku legendu.