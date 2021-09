Zamislite da nekom tenisaču prvi osvojeni turnir u karijeri bude Grand Slam. Baš se to dogodilo britanskoj tinejdžerici Emmi Raducanu (19) koja je u finalu US Opena svladala Kanađanku Leylah Annie Fernandez s 6-4, 6-3.

Mala Emma rodila se 13. studenoga 2002. u Torontu, Kanadi, a već nakon dvije godine se s roditeljima preselila u London. Njezin otac je Rumunj, a mama - Kineskinja!

Raducanu se tenisom počela baviti s pet godina kada se priključila Teniskoj akademiji Bromley. Okušala se i u jahanju, košarci pa čak i motocrossu i kartingu. Inače, samo nekoliko mjeseci uoči osvajanja US Opena, Raducanu je položila "A" razinu mature iz matematike i ekonomije...

Britanskoj tenisačici ovo je bio tek peti turnir na Touru, a da stvar bude još bolja morala je igrati i kvalifikacije. Raducanu je pobijedila deset mečeva u nizu, a pritom nije izgubila niti jedan set. Nevjerojatno.

Koje je rekorde postavila Raducanu? Ima ih...Naime, Emma je prva kvalifikantica (u muškoj ili ženskoj konkurenciji) nekog Grand Slama koji je osvojila bez izgubljenog seta, također je postala i prva britanska tenisačica nakon 1977. koja je osvojila GS...

Prije dva mjeseca, Raducanu je bila tek 300. igračica svijeta, na US Open je ušla kao 150., a već u ponedjeljak bit će 23.! Raducanu je dosad od tenisa zaradila 300 tisuća dolara, a danas je toj cifri dodala još 2.5 milijuna.

Uoči US Opena, najbolji je rezultat je imala na ovogodišnjem Wimbledonu gdje je u osmini finala morala predati Ajli Tomljanović zbog ozljede, a i tada je do osmine finala došla bez izgubljenog seta. Tko zna što bi se tamo dogodilo da nije bilo te ozljede. No, ona je to već ionako zaboravila. Igrat će se Wimbledon i sljedeće godina...