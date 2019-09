Rakitić se vraća, Ćalete-Cara i dalje nema, Periću pretpoziv!

Ivan Rakitić našao se na popisu Zlatka Dalića za utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Mađarske 10. listopada na Poljudu i Walesa 13. listopada u Cardiffu u kvalifikacijama za Euro, glavna je novost koju je izbornik svjetskih viceprvaka objavio u ponedjeljak.

Bitnih promjena u odnosu na rujanski izbornikov popis nema: Duje Ćaleta-Car i dalje je na hlađenju, a jedino je novo ime Dino Perić, mladi stoper Dinama, kojeg je Nenad Bjelica prije nekoliko tjedana istaknuo kao budućeg člana reprezentacije.

Popis za Mađarsku i Wales:

Vratari: Dominik Livaković (Dinamo), Lovre Kalinić (Aston Villa), Simon Sluga (Luton Town)

Braniči: Domagoj Vida (Bešiktaš), Dejan Lovren (Liverpool), Tin Jedvaj (Augsburg), Borna Barišić (Rangers), Matej Mitrović (Club Brugge), Dario Melnjak (Rizespor), Mile Škorić (Osijek), Karlo Bartolec (Kobenhavn)

Vezni igrači: Luka Modrić (Real Madrid), Ivan Rakitić (Barcelona), Mateo Kovačić (Chelsea), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozović (Inter), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (CSKA Moskva)

Napadači: Ivan Perišić (Bayern), Ante Rebić (Milan), Bruno Petković (Dinamo), Josip Brekalo (Wolfsburg), Mislav Oršić (Dinamo)

Pretpozivi: Marko Rog (Cagliari), Dino Perić (Dinamo), Filip Bradarić (Hajduk), Mijo Caktaš (Hajduk)

Nakon četvrtog kola kvalifikacija za Euro i kiksa Hrvatske u Azerbajdžanu (1-1) jasno je da do kraja kvalifikacija više nema i ne smije biti kalkulacija te da će za siguran prolaz Dalićeva reprezentacija morati pobjeđivati konkurente.

Raketa naznačio povratak

- Ivan je jedan od onih koji su hrvatsku reprezentaciju prošloga ljeta tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji učinili velikom, jedan od onih koji su hrvatske navijače učinili ponosnima, a mene drugim izbornikom na svijetu. On će zbog svega što nam je svima skupa dao zauvijek imati moje poštovanje, i zbog toga ću napraviti dodatni napor da se ta situacija konačno riješi. Ja ga nakon svega očekujem na okupljanju uoči Mađarske u Splitu jer meni treba svaki kvalitetan igrač, a Ivana kao igrača i čovjeka ne bih volio izgubiti. - rekao je svojevremeno hrvatski izbornik.

Podsjetimo, Rakitić je propustio posljednji kvalifikacijski ciklus u posljednjim danima prijelaznomg roka, ali na kraju nije otišao iz Barcelone. Bilo je tu mnogo pitanja koji je 'pravi razlog' odlaska iz reprezentacije, ali Rakitić je na svom Instagram profilu dao do znanja kako riječi o oproštaju nema. Objavio je nekoliko slika iz djetinjstva.

- Sjećam se kada je otac bratu i meni otvorio kutiju u kojoj su bila dva dresa s hrvatskim kockicama. Danima smo samo u njima išli u školu, po deset dana bi samo njih nosili, ništa drugo nismo htjeli, čak bismo i spavali u tim dresovima - piše u objavi koju je Rakitić podijelio na svom Instagram storyju.

Duje Ćaleta-Car na čekanju

A onda je tu i Duje Ćaleta-Car (23) koji se nakon 'odbijenice' bivšem izborniku mlade reprezentacije Gračanu više nije našao među 'vatrenima'.

- Još prije Europskog prvenstva do 21 godine, pa i prije nego što sam bio pozvan u A-reprezentaciju za lipanjske utakmice s Mađarskom i Tunisom, do mene je došao sportski direktor Marseillea i poručio mi kako bi oni htjeli da ne idem na taj Euro, već da se dobro odmorim za početak ljetnih priprema - rekao je za 24sata Duje Ćaleta-Car pa dodao:

- Prošlu sezonu odradio sam nešto lošije, očito da je dugi boravak i na Svjetskom prvenstvu u Rusiji na mene ostavio traga, pa u Marseilleu nisu željeli da tako bude i ove godine. U klub je tijekom ljeta stigao novi trener Andre Villas-Boas koji me po dolasku u Marseille nazvao i rekao mi potpuno istu priču. Svi u klubu su željeli da propustim Europsko prvenstvo, njihova je ideja bila da od početka priprema budem u Marseilleu.

Spominjali su se tu i 'famozni Maldivi', a na mladi reprezentativac je nakon svega još uvije 'na čekanju'.

- Kažem, uvijek sam na svakoj utakmici ponosno nosio hrvatski dres, a žalim što ovoga ljeta nisam imao podršku kluba. Vidim kako me se predstavlja u javnosti, prikazuje me se kao glavnog negativca, a najviše mi je žao zbog moje obitelji. Njih poznaje cijeli grad, sada im ljudi prigovaraju na ulici "što Duje glumi". A već su i oni umorni od silnog objašnjavanja što se točno dogodilo. Obitelj mi je pod velikim pritiskom, a to najviše boli - završio je Ćaleta-Car.

