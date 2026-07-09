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NOVA DEVETKA 'BIJELIH'

Tko je Dalisson? Zabio u debiju za Hajduk i delirij na Poljudu!

Piše Luka Tunjić,
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Tko je Dalisson? Zabio u debiju za Hajduk i delirij na Poljudu!
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Foto: HNK Hajduk
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Prošle je godine igrao za španjolskog drugoligaša Cordobu i upisao 29 nastupa uz dvije asistencije te dva gola. Eto, na Poljudu je već stigao do prvog

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Malo je načina kako da brzo osvojite simpatije navijača Hajduka, ali jedan od njih sigurno je prvijenac u debiju u bijelom dresu! Upravo je to učinio Brazilac Dalisson (26), koji je zabio za 2-0 splitskog kluba u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu protiv Žiline nakon što je Roko Brajković doveo hajdukovce u vodstvo.

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Brazilac, koji je preuzeo dres s brojem devet kojeg je prošle sezone nosio Ante Rebić, zasad nije previše poznat hrvatskoj javnosti. Prošle je godine igrao za španjolskog drugoligaša Cordobu, upisao 29 nastupa uz dvije asistencije i dva gola. Eto, na Poljudu je već stigao do prvog.

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Prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost je 700.000 eura, a zanimljivo je što, uz brazilsko, ima i španjolsko državljanstvo.

- Rođen sam u Brazilu, a sa sedam godina odselio sam se u Španjolsku te se osjećam Brazilcem i Španjolcem. Moj stil igranja odražava jednu i drugu nogometnu kulturu. Sretan sam što sam došao Hajduk, mnogo sam se informirao, svjestan sam da je ovo veliki klub s velikim očekivanjima i nadam se da ću dati svoj doprinos našim ambicijama - kazala je nova bijela devetka pri predstavljanju.

Foto: HNK Hajduk

Dalisson je došao na Poljud iz Real Ovieda, s kojim je Hajduk dogovorio posudbu s opcijom otkupa. Inače, Dalisson je još kao dječak s obitelji je preselio u španjolsku pokrajinu Kantabriju gdje je napravio i prve nogometne korake.

S 15 godina prelazi u akademiju Real Valladolida gdje je upisao i seniorski derbi za drugu momčad. Proteklih godina igrao je za Escobedo, Atletico Tordesillas, Racing B i Pontevedru. U prošloj sezoni nastupao je za u drugoj španjolskoj ligi na posudbi u Cordobi...

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- Sretni smo što možemo izraziti dobrodošlicu Dalissonu . Riječ je o dinamičnom igraču, raznovrsnom ofenzivcu koji nam donosi kreativnost, intenzitet i taktičku fleksibilnost. Može igrati kao ofenzivni vezni igrač, ali i kao lijevo krilo. Uvjeren sam da će njegova agilnost, brzina i tehnička kvaliteta donijeti novu dimenziju našem napadačkom repertoaru. Igrač je koji mnogo radi za momčad, sposoban je vršiti snažan pritisak na suparničku obranu i stalno pokušava otvoriti nove prostore na terenu. To je upravo ono što nam treba za nogomet koji želimo prezentirati. Vjerujem da ima kvalitete za napraviti snažan pozitivan učinak na našu igru i čekamo vidjeti njegove predstave zajedno s ostatkom momčadi - kazao je na predstavljanju sportski direktor kluba Robert Graf.

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