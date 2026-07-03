Tko je Espen Eskas, sudac koji je skandalozno poništio Hrvatskoj gol? Smatraju ga elitnim sucem

Ime norveškog suca Espena Eskasa (38) preko noći je postalo poznato hrvatskoj sportskoj javnosti nakon što se našao u središtu od najkontroverznijih odluka Svjetskog prvenstva. Igrala se 13. minuta sudačke nadoknade, što je već 103. minuta ukupno, u dramatičnoj i kaotičnoj utakmici. Portugal je vodio 2-1 golom Gonçala Ramosa iz 94. minute, nakon što je Cristiano Ronaldo ranije iz penala poništio vodstvo Hrvatske koje je donio Ivan Perišić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Ivan Perišić nakon Portugala | Video: 24sata

Hrvatska je bacila sve karte u napad, a onda je uslijedio trenutak ekstaze. Nakon ubačaja s lijeve strane, Mario Pašalić prenio je loptu do Joška Gvardiola, koji ju je iz blizine pospremio u mrežu za 2-2.

Nastalo je neopisivo slavlje hrvatskih igrača i navijača, činilo se da su "vatreni" u posljednjim sekundama izborili produžetke. Na klupi Portugala, Cristiano Ronaldo, koji je bio zamijenjen, izgledao je slomljeno. No, tada se oglasio VAR, kojim je upravljao engleski sudac Jarred Gillett, i započela je duga provjera. Ključno pitanje bilo je je li Igor Matanović, koji je ušao u drugom poluvremenu i značajno podigao igru Hrvatske, glavom okrznuo loptu prije nego što je stigla do Pašalića. Ako jest, Pašalić se našao u zaleđu i gol je neregularan.

Foto: AI

Norveški sudac Eskas pozvan je da osobno pogleda snimku, što je neuobičajen potez za provjeru zaleđa. Gledale su se brojne reprize, a snimka je bila nejasna i činilo se nemogućim golim okom utvrditi je li kontakta bilo. No, presudila je tehnologija. "Snickometer", mikročip ugrađen u loptu, zabilježio je grafički skok koji je signalizirao dodir.

Foto: Fifa

Eskas je nakon višeminutne provjere poništio gol. Odluka je izazvala kaos na BMO Fieldu. Bijesni hrvatski navijači zasuli su teren plastičnim bocama, a Ivan Perišić morao ih je smirivati. Posljednji sučev zvižduk označio je kraj svjetskog sna za Hrvatsku i vjerojatno oproštaj Luke Modrića od najveće scene.

Stručni komentatori također su bili podijeljeni. Komentator BBC-ja Steve Wilson odluku je nazvao "jednom od najvećih VAR odluka ikad", dok je bivši engleski branič Matt Upson izrazio sumnju: "Rotacija lopte se ne mijenja, to je sve što znam. Ne mislim da je dirao loptu." S druge strane, bivši pomoćni sudac Darren Cann poslao je poruku voditelju BBC-ja Marku Chapmanu, u kojoj je potvrdio ispravnost odluke: "Bio je u zaleđu kad je suigrač zadnji igrao loptom. 'Snicko' sto posto dokazuje da ju je dodirnuo."

Eskas je član elitne skupine sudaca

Espen Eskas, rođen 24. lipnja 1988. u Oslu, nije nepoznato ime u svijetu nogometa. Smatra se jednim od perspektivnijih europskih sudaca i pripada Uefinoj elitnoj skupini. FIFA-in međunarodni sudac postao je 2017. godine, a u norveškoj prvoj ligi sudi od 2015.

Njegova karijera bilježi nekoliko velikih finala. Sudio je finale Europskog prvenstva do 21 godine 2023. između Engleske i Španjolske, kao i finale Svjetskog prvenstva do 17 godina iste godine između Njemačke i Francuske. Također je bio arbitar na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., gdje je vodio tri utakmice, uključujući i dvoboj za brončanu medalju.

Foto: Sports Press Photo/SIPA USA

U Ligi prvaka debitirao je 2022. na utakmici RB Leipzig - Celtic, a sudio je i susrete poput Real Madrid - Union Berlin te Manchester United - Bayern. Hrvatska javnost ga pamti i otprije: u ožujku 2025. sudio je pobjedu Hrvatske nad Francuskom 2-0 u Ligi nacija, a vodio je i susret Dinama i AEK-a u Ateni 2023. godine.

Na ovom prvenstvu, prije dvoboja s Portugalom, sudio je utakmicu grupne faze između Urugvaja i Zelenortskih Otoka. Unatoč impresivnom životopisu, ostat će upamćen kao sudac koji je tehnologijom presudio "vatrenima".