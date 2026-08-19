Tko je Ilija Kovtun? Olimpijski doprvak rat zamijenio Osijekom i trpio uvrede. Sad je naš zlatni!

Kad je Ilija Kovtun, jedan od najtalentiranijih gimnastičara svijeta, u srijedu stao na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja u Areni Zagreb, ispisao je povijest. No, iza zlata na Europskom prvenstvu u višeboju stoji priča veća od sporta. To je priča o mladiću kojeg je rat istjerao iz domovine, a koji je utočište, novi dom i priliku za nastavak karijere pronašao u Osijeku, odlučivši na kraju nastupati pod hrvatskom zastavom.

Bijeg od rata i novi dom u Slavoniji

Vijest o početku ruske agresije na Ukrajinu zatekla ga je u veljači 2022. na Svjetskom kupu u njemačkom Cottbusu. Dva dana nakon dolaska, oko pet ujutro, nazvala ga je majka. Bio je to šok. Koncentracija je nestala, spavanje je postalo nemoguće, a psihološki pritisak golem. Ipak, stisnuo je zube i osvojio zlato i srebro, no povratka kući nije bilo.

S desetak gimnastičara i nekoliko trenera, prihvatio je poziv Vladimira Mađarevića, današnjeg hrvatskog izbornika, i stigao u Osijek. Sokol Centar postao im je privremeni dom. Dok se većina nakon nekoliko mjeseci vratila u Ukrajinu, Kovtun i njegova trenerica Irina Gorbačeva, koja je uz njega od četvrte godine, odlučili su ostati. Osjetili su da u mirnom gradu na Dravi, toliko sličnom njegovom rodnom Čerkasiju, mogu pronaći vrhunske uvjete i prijeko potrebnu sigurnost.

Osijek: Svečani doček olimpijskih sportaša s područja Osijeka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Odluka koja je podigla prašinu

Gotovo tri godine života i treniranja u Slavoniji, uz neizmjernu podršku Gimnastičkog kluba Osijek Žito i predsjednika Marka Pipunića, rezultirale su odlukom koja je odjeknula sportskim svijetom. Krajem 2024., Ilija Kovtun zatražio je hrvatsko državljanstvo. Nije se radilo samo o zahvalnosti.

​- Ljudi se prema meni ovdje ponašaju puno bolje nego u Ukrajini. Kad osvojim medalje, sretniji su ljudi ovdje nego u Ukrajini - ispričao je u jednom od rijetkih intervjua na tu temu.

Priznao je kako su se razlozi gomilali, a osim rata, utjecaj su imale i određene situacije unutar ukrajinske gimnastičke federacije gdje se, kako kaže, sportaši ne cijene dovoljno. Odluka je izazvala lavinu reakcija u njegovoj domovini. Na društvenim mrežama suočio se s oštrim porukama i optužbama za izdaju.

​- Prvih dan-dva bio sam malo tužan zbog poruka na Instagramu, ali kasnije sam prihvatio da ljudi mogu pisati što god hoće. U Ukrajini je rat, ljudi imaju puno problema, stalno žive u stresu i zato im ništa ne mogu prigovoriti. Ja imam svoj život i moram odlučiti o svome životu tako da meni bude dobro.

Zagreb: Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Godina čekanja i trijumfalni debi

Međunarodna gimnastička federacija (FIG) odobrila je promjenu sportskog državljanstva u srpnju 2025., no kako Ukrajina nije dala dragovoljni pristanak, Kovtun je morao proći kroz jednogodišnju "karantenu". Razdoblje bez velikih natjecanja iskoristio je za saniranje starih ozljeda ramena i nogu te učenje novih, težih elemenata prilagođenih novom pravilniku.

Nije mirovao; nastupao je na klupskim natjecanjima u Italiji, Francuskoj i Njemačkoj, a na Prvenstvu Hrvatske u višeboju, u dresu svog GK Osijek Žito, dominantno je osvojio naslov prvaka. Pokazao je da će biti ogromno pojačanje za hrvatsku gimnastiku, koja je dobila višebojca svjetske klase, sportaša koji je već osvojio olimpijsko srebro (Pariz 2024.), svjetsko srebro i broncu te čak osam europskih medalja, od čega četiri zlatne.

Zagreb: Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jedan element nosi njegovo ime

Fascinantno je i da jedan element na ručama, njegovoj najjačoj spravi, nosi upravo njegovo ime, "Kovtun". A onda je stigao kolovoz 2026. i Europsko prvenstvo u Zagrebu, prvo u Hrvatskoj. Pred domaćom publikom, u premijernom nastupu pod hrvatskom zastavom, Ilija Kovtun je u dramatičnoj završnici osvojio zlato u višeboju.

​- Jako sam sretan što je moj prvi nastup u hrvatskom dresu bio upravo na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Za vrijeme karantene nisam mogao nastupati, što mi je nedostajalo, ali to je bila prilika da se pripremim i opravdam povjerenje - poručio je nakon isteka suspenzije.

Danas se u Osijeku osjeća kao kod kuće. Naučio je hrvatski s prepoznatljivim naglaskom, vozi motor, ima djevojku i psa. Njegov put od ratnog prognanika do hrvatskog sportskog heroja priča je o nevjerojatnoj otpornosti, talentu i pronalasku novog početka tamo gdje ga je najmanje očekivao.

*uz korištenje AI-ja