I tako... Umjesto da danas i sutra uživaju u onome što su napravili u zadnjih pet dana u Danskoj, tamo gdje su prije deset godina zadnji put igrale u drugom krugu, EHF je hrvatskim rukometašicama uskratio odmor, koji je taman idealno trebao doći nakon takvog pražnjenja. Umjesto planirana tri dana uoči nastavka imat će samo jedan i umjesto u subotu protiv Norveške drugi krug otvorit će u četvrtak protiv Rumunjske (18:15).

- To što se dogodilo tijekom večeri i noći, izvan je svake pameti. Pogledali smo navečer na internetu i vidjeli da ćemo igrati u subotu, a onda nas EHF zove iza ponoći i kažu da ćemo igrati već u četvrtak protiv Rumunjske. Ne samo da su nam promijenili dnevni plan, već i protivnika. No ne vrijedi se puno nervirati, idemo dalje, pokazati svima da smo dovoljno psihički jaki i da takve stvari možemo pretrpjeti - rekao je izbornik Nenad Šoštarić.

Naravno da je u cijeloj priči EHF pogodovao domaćinima Dancima, makar to nisu zaslužili na terenu, pa će oni na teren tek u petak. Profitirale su najviše Njemačka i Mađarska, koje su dobile naša tri dana odmora. Ali dobro, nitko od kuknjave nije dobio ništa premda EHF iz turnira u turnir prelazi granice samovolje.

- Mi još nismo ni svjesni gdje smo i što smo. Nakon Srbije svi smo se doslovno emotivno ispraznili. Ostavili smo sve što smo imali na jučerašnjoj utakmici. Evo, uspjeli smo dobiti dopuštenje da izađemo iz hotela i odemo prošetati negdje na zrak, da ga malo udahnemo uz neke vježbe. Moram im izbiti rukomet iz glave. Ja ću za to vrijeme gledati video Rumunjske.

Rumunjske, trostrukog prvaka svijeta iz davnina (1956., 1960., 1962.), koja nema puno nade bez boda u drugom krugu. Izgubila je bodove protiv Njemačke (19-22), ali jedina uspjela dugo pratiti ritam Norvežanki (17-17 u 44. minuti, u zadnjih 11 nisu zabile gol pa je završilo 20-28). Korona im je prekrižila Pinteu, ali dok je tu Neagu, sve je lakše iako se četverostruka najbolja rukometašica svijeta muči s realizacijom (16/46). Nismo ih, usput, nikad dobili na europskim prvenstvima u četiri utakmice.

- I ostale su odlične, ta vanjska linija s Neagu, Laslo i Buceschi strašno je jaka. Imaju mladu i visoku ljevakinja Lauru Popu, Ostase je sličnih predispozicija kao i Pintea, dvije odlične golmanice, Dumansku koja igra u Podravki i Dedu koja nije mogla braniti protiv Njemačke. One su došle po medalju s visokom i pokretljivom 6-0 obranom u kojoj se Neagu "odmara" na "dvojci", brzim protokom lopte. Jake su pucačice, surađuju s pivotima, trče u kontru.

Protiv Srbije prvi smo put u igri vidjeli Prkačin i Doru Kalaus, ali tek pet minuta, odnosno 25 sekundi. Rotacija nije velika, napad bez Mičijević ne može, a njoj i drugima tank se polako prazni...

- Sigurno da smo iscrpljeni. Mi smo se pripremali sedam dana i još na sve to imamo stalna testiranja, evo meni je 11. put otkad je sve ovo krenulo. No naša liječnička služba radi sve što može. U pitanju sada više nije samo rukometna igra, već i psihologija. Euforije više nema ni u tragovima. Znate kakva je bila "gužva" na aerodromu kada smo odlazili, zato mi je drago da smo donijeli malo radosti svima koji vole rukomet.

Nakon Rumunjske, s kojom poraz ne bi ništa previše pokvario, u subotu nas čekaju leteće Norvežanke. Ima li nade?

- One su strahovito dobro podmazan stroj. Vratili su se korijenima, protiv Rumunjske su odmarali Sando koja im je prva golmanica, a vratili su Lunde na gol. Ne pate od toga je li netko star ili ne, već zna li ili ne zna. Zato je i dalje tu Herrem koja im je najbolje krilo premda joj je 34 i igra savršeno. Sve tri vanjske, Kristiansen, Mork i Oftedal do prošle godine igrale su zajedno u Gyõru. Braatset je na pivotu, a imaju i varijantu s Breistol koja igra u prvaku Danske Esbjergu, a ovdje još nije dobila pravu šansu. Igraju kako uvijek igraju, maksimalna tranzicija i laki golovi. Trebamo to smanjiti koliko se može i nastojati igrati šest na šest te istovremeno se ne odricati i naše tranzicije.

Realno je da bi zadnja utakmica protiv Njemačke u utorak mogla biti utakmica za polufinale. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo prošlog lipnja odigrali smo 24-24 u Koprivnici (21-25 uzvrat), a senzacija je bio remi u listopadu u Areni bez igračica Podravke i samo s igračicama iz hrvatske lige.

- To u Areni kao da je bila najava ovoga svega. Ma mi smo već kućni prijatelji s obzirom da smo igrali četiri puta u zadnjih godinu i pol dana. U odnosu na te utakmice mi sada imamo Mičijević i Vidak, a one Smits. Odigrali smo tri pristoje utakmice, a ono u Hannoveru nije bilo realno za sve te naše igračice pred 10 tisuća ljudi. Evo, njihov izbornik rekao mi je, nakon što smo dobili Nizozemsku: "Jedino smo mi znali koliko ste vi jaki" - završio je izbornik.

