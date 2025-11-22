Obavijesti

Sport

Komentari 16
SAVRŠEN UČINAK

Toni Fruk ispisao povijest HNL-a! Pogledajte brojke, još je samo petorici igrača ovo uspjelo

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Toni Fruk ispisao povijest HNL-a! Pogledajte brojke, još je samo petorici igrača ovo uspjelo
3
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Zanimljivo, "desetku" od SofaScorea je zaradilo još samo pet igrača otkad postoji detaljna statistika na platformi, odnosno od sezone 2020./21. Pošlo je to za rukom Lovri Majeru, Miji Caktašu, Marinu Jakolišu, Josipu Drmiću i Nailu Omeroviću

Toni Fruk prvo je ime Jadranskog derbija u kojem je Rijeka deklasirala Hajduk 5-0 i nanijela mu najteži poraz u povijesti HNL-a. Hrvatski reprezentativac zabio je hat-trick, dodao asistenciju i sveukupno odigrao fantastičnu utakmicu. 

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 02:09
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Znali smo kakvo vrijeme nas čeka i htjeli smo igrati visoki presing, u tome smo najbolji. Otvorilo nam se, iskoristili smo situacije i rezultat nas je nagradio - rekao je nakon utakmice i dodao:

- Fenomenalno se osjećam, ovo nisam mogao očekivati prije utakmice. Idealno je imati 3-0 na poluvremenu, fenomelanan rezultat, ovo nam je trebalo i moramo nastaviti u istom ritmu. 

Prema Sofascoreu, Fruk je zaradio savršenu ocjenu 10! Osim tri gola i asistencije, oduzeo je tri lopte, dodao točno 20/27 dodavanja, sva tri upućena udarca išla su u okvir, a presjekao je dva dodavanja. Riječki ofenzivac otkrio je da je posljednji put hat-trick zabio za Dubravu Tim Kabel u drugoj ligi Hrvatske.

Foto: Sofascore za 24sata

Zanimljivo, "desetku" Sofascorea je zaradilo još samo pet igrača otkad postoji detaljna statistika na platformi, odnosno od sezone 2020./21. Pošlo je to za rukom Lovri Majeru, Miji Caktašu, Marinu Jakolišu, Josipu Drmiću i Nailu Omeroviću. 

Popis igrača s ocjenom 10 prema Sofascoreu:

  • Lovro Majer (Hrvatski dragovoljac - Dinamo 0-4, 23 srpnja 2021.)
  • Marin Jakoliš (Šibenik - Hrvatski dragovoljac 6-2, 15. kolovoza 2021.)
  • Mijo Caktaš (Rudeš - Osijek 3-4, 30. srpnja 2023.)
  • Josip Drmić (Rudeš - Dinamo 1-5, 24. rujna 2023.)
  • Nail Omerović (Osijek - Vukovar 4-0, 24. rujna 2025.)
  • Toni Fruk (Rijeka - Hajduk 5-0, 22. studenog 2025.)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!
HAT-TRICK FRUKA

VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!

Hrvatski prvak bio je nevjerojatno efikasan i sa pet udaraca u okvir gola zabio pet golova! Livaja nije ulazio u igru za goste koji ostaju vodeća momčad lige, ali sa samo bodom više od Dinama. Fruk je zabio hat-trick
Evo zašto su diskvalificirali Zubčića. Prošao je kroz cilj pa napravio rijetko viđen potez
HVALEVRIJEDAN POTEZ

Evo zašto su diskvalificirali Zubčića. Prošao je kroz cilj pa napravio rijetko viđen potez

Naši skijaši imali su prvu vožnju u Gurglu za zaborav. Samuel Kolega i Istok Rodeš proklizali su i nisu završili utrku, a Filip Zubčić odvozio je stazu u vremenu za drugu vožnju, ali se sam prijavio da je zahaklao vrata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025