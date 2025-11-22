Zanimljivo, "desetku" od SofaScorea je zaradilo još samo pet igrača otkad postoji detaljna statistika na platformi, odnosno od sezone 2020./21. Pošlo je to za rukom Lovri Majeru, Miji Caktašu, Marinu Jakolišu, Josipu Drmiću i Nailu Omeroviću
Toni Fruk ispisao povijest HNL-a! Pogledajte brojke, još je samo petorici igrača ovo uspjelo
Toni Fruk prvo je ime Jadranskog derbija u kojem je Rijeka deklasirala Hajduk 5-0 i nanijela mu najteži poraz u povijesti HNL-a. Hrvatski reprezentativac zabio je hat-trick, dodao asistenciju i sveukupno odigrao fantastičnu utakmicu.
- Znali smo kakvo vrijeme nas čeka i htjeli smo igrati visoki presing, u tome smo najbolji. Otvorilo nam se, iskoristili smo situacije i rezultat nas je nagradio - rekao je nakon utakmice i dodao:
- Fenomenalno se osjećam, ovo nisam mogao očekivati prije utakmice. Idealno je imati 3-0 na poluvremenu, fenomelanan rezultat, ovo nam je trebalo i moramo nastaviti u istom ritmu.
Prema Sofascoreu, Fruk je zaradio savršenu ocjenu 10! Osim tri gola i asistencije, oduzeo je tri lopte, dodao točno 20/27 dodavanja, sva tri upućena udarca išla su u okvir, a presjekao je dva dodavanja. Riječki ofenzivac otkrio je da je posljednji put hat-trick zabio za Dubravu Tim Kabel u drugoj ligi Hrvatske.
Zanimljivo, "desetku" Sofascorea je zaradilo još samo pet igrača otkad postoji detaljna statistika na platformi, odnosno od sezone 2020./21. Pošlo je to za rukom Lovri Majeru, Miji Caktašu, Marinu Jakolišu, Josipu Drmiću i Nailu Omeroviću.
Popis igrača s ocjenom 10 prema Sofascoreu:
- Lovro Majer (Hrvatski dragovoljac - Dinamo 0-4, 23 srpnja 2021.)
- Marin Jakoliš (Šibenik - Hrvatski dragovoljac 6-2, 15. kolovoza 2021.)
- Mijo Caktaš (Rudeš - Osijek 3-4, 30. srpnja 2023.)
- Josip Drmić (Rudeš - Dinamo 1-5, 24. rujna 2023.)
- Nail Omerović (Osijek - Vukovar 4-0, 24. rujna 2025.)
- Toni Fruk (Rijeka - Hajduk 5-0, 22. studenog 2025.)
