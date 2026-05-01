GIGANTI NA RUBU

Tottenham nije jedini veliki klub koji tone. Evo koji još velikani strepe od ispadanja u niži rang!

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 2 min
Tottenhamov niz bez pobjede je završen, ali opasnost od ispadanja iz Premier lige još uvijek je realna. No 'spursi' nisu jedini velikani koji se ove sezone bore za opstanak

Tottenham spada u 'veliku šestorku' Premier lige, a ispadanje u Championship bila bi jedna od najvećih senzacija u modernoj povijesti engleskog nogometa. Sezona je kaotična i izvan terena, klub je već promijenio tri trenera. Hrvatskom treneru Igoru Tudoru mandat je trajao samo 44 dana i sedam utakmica na klupi. Tudor je izgubio pet od sedam utakmica te skupio samo jedan bod u Premier ligi, a otpušten je nakon poraza 3-0 od Nottingham Foresta.

Zamijenio ga je Robert De Zerbi i preuzeo težak zadatak, spasiti klub od pada kakav još nitko nije vidio. Prošle sezone 'spursi' su završili jedno mjesto iznad zone ispadanja, no bez stvarne opasnosti. Ovaj put situacija je ozbiljnija. Trenutačno su na 18. mjestu (zona ispadanja), a 17. West Ham bježi dva boda. Do kraja su samo četiri kola...

No nisu sami u toj nevolji. U ostatku Europe veliki klubovi, baš poput Tottenhama, bore se tamo gdje nikada nisu očekivali da će se naći.

Sevilla

Sevilla je između 2019. i 2022. godine završila tri puta na četvrtom mjestu u La Ligi, a usput osvojila i Europsku ligu. No od tada stalno pada, 12. mjesto, pa 14., pa 17. u prošloj sezoni kada su ostali samo bod iznad zone ispadanja. Sada su opet u zoni ispadanja. Trener Matias Almeida dobio je otkaz u ožujku, a Luis Garcia preuzeo je njegovo mjesto.

Sevilla je pobijedila samo u jednoj od posljednjih osam utakmica i nedavno izgubila čak od 19. Levantea, koji sada kaska samo dva boda. Pred njima su još teške utakmice protiv Villarreala i Real Madrida, a trenutačno je Sevilla 18. sa 34 boda. Sigurna zona (17. Mallorca) bježi samo jedan bod. 

Wolfsburg

Wolfsburg igra u Bundesligi bez prekida od 1997., ali u jubilarnoj 30. godini bori se za opstanak kao nikad dosad. Početkom ožujka pali su među posljednja dva tima porazom od Stuttgarta 4-0, a tjedan dana kasnije smijenili su trenera po drugi put ove sezone. S tri preostale utakmice zaostaju šest bodova za automatskom sigurnošću.

Primili su više od 60 golova, najgora obrana u cijeloj Bundesligi, a pobjedom nad Union Berlinom prošlog vikenda prekinuli su negativan niz u drugom dijelu sezone. Trenutačno su "vukovi" 17. sa 25 bodova, a 16. St. Pauli koji zasad ide u doigravanje za ostanak bježi im jedan bod. 

