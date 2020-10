'Tradicije su tu da se ruše, dobri su, ali ne kao prije par godina'

Sigurno da to više nije ona Rijeka od prije tri, četiri godine koja je mljela sve protivnike. Ali sve ovisi o nama. Ako im daju da se razmašu, onda ćemo imati problema, rekao je trener Varaždina Samir Toplak

<p>Dobro je došla ova reprezentativna stanka jer smo se malo kompletirali. Došli su neki novi igrači iako je to jako malo vremena za uigravanje. Iako, ja to gledam dugoročno, prvenstvo je maraton, nije to jedna utakmica. Radit ćemo još na uigravanju, međutim dobro je da imamo dosta igrača na treningu i možemo normalno taktički raditi, započeo je nakon dvotjedne pauze trener <strong>Varaždina Samir</strong> <strong>Toplak</strong>.</p><p>Njegovu momčad sad čeka gostovanje na <strong>Rujevici </strong>kod Rijeke, momčadi protiv koje još nikad nisu pobijedili. Dosad su protiv Riječana u HNL-u igrali četiri puta - tri su puta izgubili, a samo jednom stigli do boda i to na domaćem terenu. Također, dva su puta izgubili u Kupu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje igrača Varaždina nakon pobjede protiv Hajduka</strong></p><p>- Rijeka je momčad koja je natjecateljski jako dobra, izuzetno tvrda u zadnje vrijeme, teško prima golove, teško joj se stvaraju prilike. Vrlo su strpljivi i konkretni u fazi napada te imaju jako visok postotak realizacije. Ne stvaraju puno prilika, ali imaju te automatizme u igri koje su dobro istrenirali i ako nisi 100% koncentriran te nismo na nivou koji smo sad pripremili u taktičkom smislu, onda ćemo imati probleme - objasnio je trener Varaždina i osvrnuo se na neslavni skor sa sljedećim protivnicima:</p><p>- Govorili su mi i za Pulu da Varaždin dobro ne prolazi tamo, ali ja te statistike i prošla vremena ignoriram, ne vraćam se na to. Imamo novi vjetar u leđa, reći ćemo da sam ja 'novi trener' i sigurno da prijašnju utakmice nemaju veze s ovim. Pripremio sam ekipu za ovu utakmicu, ovaj je susret najbitniji i bitno je da smo pravi. Tradicije su tu da se ruše, pokazali smo to u Puli. Mislim da imamo šanse, ali stvarno moramo biti izuzeto koncentrirani, moramo biti u njihovim automatizmima na pravom mjestu i ne smijemo konkurirati.</p><p>Može li Varaždin do iznenađenja? Samir Toplak vjeruje svojim nogometašima, a prema Rijeci ima sportski respekt i ne boji ih se.</p><p>- Imali su dosta promjena, ali gledajte - kao trener, očekivao sam da neće biti na tom nivou s tim mlađim igračima koje su stavili 'u vatru', ali oni drže jedan dobar kontinuitet, uvijek su u vrhu hrvatskog nogometa i uvijek odrade dobre transfere te su jedan stabilan klub. Hoće li neke godine biti drugi, treći ili četvrti je manje bitno, bitno je da imaju kontinuitet - objasnio je kneginečki stručnjak pa zaključio o Rijeci:</p><p>- Sigurno da to više nije ona Rijeka od prije tri, četiri godine koja je mljela sve protivnike. Ali opet sve ovisi o nama, ako im daju da se razmašu, onda ćemo imati problema.</p><p>Varaždin je bio aktivan u ovom prijelaznom roku te je sad vrijeme da se momčad polako uigrava. Posljednje akvizicije su posudba Dinka <strong>Horkaša</strong> iz <strong>Dinama </strong>uz dolazak <strong>Damira Pece </strong>iz Premijer lige BiH.</p><p>- U biti smo svi spremni. Naravno, osim Novoselca koji je out već duže, a ostali su na dispoziciji. Milić se vratio i nije na 100% nivou, Đurasek se vratio zdrav iz reprezentacije te je glavnina igrača zdrava. Damir Peco još nije registriran, pričekat ćemo još dan-dva da se papiri riješe. Ali on još tako i tako nije spreman jer je trenirao individualno pa nećemo s njime žuriti - završio je Toplak s komentarom na posljednje pojačanje u redovima varaždinskog prvoligaša.</p><p>Utakmica osmog kola 1. HNL između Rijeke i Varaždina na rasporedu je u subotu, 17. listopada, s početkom u 17.05 sati na stadionu Rujevica.</p>