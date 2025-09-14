Obavijesti

Traje borba: Real Madrid žalit će se Fifi na suđenje u La Ligi!

Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Pedantni Španjolci izračunali su da su od 2000. suparnici Barcelone u 65 navrata više dobili crveni karton nego Katalonci. S druge strane, Real Madrid je dobio više crvenih kartona nego suparnici u istom razdoblju istog natjecanja

Suđenje je u španjolskoj La Ligi apsolutna tema broj 1 od početka sezone. Iako je Real Madrid pobijedio sve četiri utakmice u prvenstvu, "kraljevi" nikako nisu zadovoljni sudačkim tretmanom. Posljednja odluka koja je razbjesnila klub dogodila se protiv Real Sociedada. 

Naime, Dean Huijsen dobio je direktan crveni karton zbog prekršaja koji je napravio praktički na 45 metara od svog gola i to ne kao posljednji igrač. Stranica Achivo VAR napisala je kako to nije prekršaj za isključenje, a isto misli i 68 posto naših čitatelja koji smatraju da je Španjolac neopravdano isključen. 

Real Madrid odlučio je ići korak dalje u protestima na suđenje u Španjolskoj i uputiti žalbu Fifi! Žalit će gigant iz Kastilje na sudački tretman u La Ligi u prošloj i ovoj sezoni, a pedantni španjolski mediji odmah su se bacili i na konkretne brojke. 

Naime, izračunali su omjer dobivenih crvenih kartona dva najveća španjolska kluba i njihovih suparnika. Barcelona je u plusu za 65, dok je Real Madrid u minusu dvije utakmice. Drugim riječima, Madriđani su više puta dobili crveni karton nego njihovi suparnici, dok su Katalonci uvelike profitirali od isključenja u smislu toga da su u 65 navrata više igrali s igračem više nego s igračem manje, prenosi Marca.

LaLiga - Real Sociedad v Real Madrid
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Usporedio je to "kraljevski klub" s Ligom prvaka u kojoj je Real u navedenoj bilanci u plusu za 13 crvenih kartona, a Barcelona u plusu za 12, što je nevjerojatna razlika u odnosu na La Ligu. 

Španjolski mediji navode da je prošle sezone Real najviše razbjesnilo suđenje na obje utakmice protiv Atletica, nedosuđen crveni karton Espanyolu u porazu (1-0), suđenje na dvoboju Osasune i Reala (1-1), nekoliko nedosuđenih kaznenih udaraca itd. Ove sezone već se dogodilo nekoliko kontroverznih utakmica. 

LaLiga - Real Sociedad v Real Madrid
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Barcelona je na gostovanju kod Mallorce u prvom kolu slavila 0-3 uz nekoliko spornih situacija, a u trećem kolu je zajedničko slaganje da penal nad Lamineom Yamalom za 0-1 nije postojao. S druge strane, Real se žali na poništen gol Ardi Guleru u pobjedi protiv Mallorce (2-1) te nedosuđen kazneni udarac nad Francom Mastantuonom u pobjedi kod Ovieda (0-3). Situacija protiv Real Sociedada već je treća, a tek je četvrto kolo...

