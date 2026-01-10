Trener Coma o Baturini: 'Sjajno je zabio i to mogu samo veliki igrači. Sigurno će biti još bolji'

Como se u 94. minuti, na domaćem terenu, spasio od poraza od Bologne u 20. kolu talijanskog prvenstva. Heroj domaćina bio je Martin Baturina koji je prekrasnim golom donio izjednačenje svojoj momčadi i postavio konačnih 1-1. Na konferenciji za medije nakon utakmice, Cesc Fabregas je posebno pohvalio hrvatskog reprezentativca.

Za početak je strateg Coma komentirao susret.

- Bilo je malo nogometa i posjeda. Oni su pritiskali, bilo je puno duela i prekršaja. Prvo poluvrijeme bilo je izjednačeno, a onda smo mi dobro započeli drugo. Svidjelo mi se kako smo se borili - rekao je Fabregas, a prenio Tuttomercatoweb. Nakon toga je pohvalio Baturinu.

- Jako sam sretan zbog njega i zbog momčadi. On je sjajan dečko, došao je s teretom od 18 milijuna, kao Modrićev nasljednik, i to ponekad ne pomaže. Misliš da si sve napravio, a nisi. Moraš doći ovamo u fizički jako zahtjevno talijansko prvenstvo gdje nemaš vremena za razmišljanje. Morao se naviknuti. Danas je bio idealan kontekst za njega, postigao je sjajan gol, a to mogu samo veliki igrači. Kad počne pronalaziti svoj prostor i bude konstantno igrao u Italiji, bit će puno bolji. Rekao mi je da nikada nije toliko taktički radio - rekao je Fabregas.

Situacija za Baturinu u Comu nije bajna. Ne dobiva puno minuta te uglavnom ulazi s klupe. Ovaj sjajan gol trebao bi ga napuniti samopouzdanjem, a i pokazati Fabregasu da ga češće mora koristiti. Na poziciji koju pokriva Baturina igra sjajni Nico Paz koji je nositelj momčadi i glavna karika momčadi, ali on bi se mogao vratiti u Real pa se otvara mogućnost za hrvatskog igrača da dođe do prvih 11.