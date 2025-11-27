Obavijesti

REAKCIJA TRENERA

Trener Dinama: Nije do naše volje već kvalitete Lillea! A sad moramo zaboraviti ovaj poraz

Piše HINA,
Trener Dinama: Nije do naše volje već kvalitete Lillea! A sad moramo zaboraviti ovaj poraz
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Kovačević smatra da su njegovi igrači mladi pa 'očito moraju proći ovako nešto da bi napredovali'. Uvjeren je kako manjak volje i motivacije nije razlog za potop Dinama u Francuskoj

Dinamov trener Mario Kovačević rekao je nakon poraza 0-4 od Lilla da nije nedostajao voljni moment kod njegovih igrača nego je Lille bio puno kvalitetniji pa je sve bilo na njegovoj strani.

- Čestitam Lilleu na zasluženoj pobjedi. Znali smo da smo trebali imati savršeni dan da bi uspjeli, ali nismo ga imali - izjavio je na konferenciji za medije u Lilleu. Kovačević je rekao kako je Lille pritiskao od prve minute čemu je Dinamo odolijevao, a nakon što mu je poništen pogodak "sve je bilo na strani" francuskog prvoligaša.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Dvije njihove tranzicije, dva gola. Govorili smo i prije utakmice da im ne smijemo ostavljati prostora - rekao je Kovačević.

KALKULACIJE Evo što je potrebno Dinamu za prolaz dalje u Europskoj ligi
Evo što je potrebno Dinamu za prolaz dalje u Europskoj ligi

Kovačević smatra da su njegovi igrači mladi pa "očito moraju proći ovako nešto da bi napredovali". Upitan je li za visok poraz uzrok slab voljni moment njegovih igrača, koji su ponekad stajali daleko od protivnika, odgovorio je da nije.

- Nije razlog naša volja nego kvaliteta protivnika. Htjeli smo u čvrstom bloku izlaziti, ali Lille je bio dobar, pravi, a mi nismo.

UEFA Europa League - Lille v GNK Dinamo Zagreb
Foto: Stephanie Lecocq

Rekao je da su u drugom poluvremenu pokušali nešto promijeniti, ali to je funkcioniralo tek petnaestak minuta.

REAKCIJE NAKON PORAZA Navijači Dinama: 'Sve lošije'. 'Najbolje da Boban sjedne sam na klupu'. 'Znamo tko je krivac'
Navijači Dinama: 'Sve lošije'. 'Najbolje da Boban sjedne sam na klupu'. 'Znamo tko je krivac'

- Ovaj poraz sada moramo zaboraviti jer nas sada očekuje najteži dio ovog prvog dijela sezone - rekao je Dinamov trener.

Zagrebačku momčad očekuju prvenstvene utakmice s Goricom i Hajdukom.

