Na početku zimskih priprema Dinama Željko Kopić (43) bio je odlično raspoložen, šalio se s novinarima, pucao od pozitive. No mjesec i pol dana poslije, uoči uzvrata protiv Seville u Maksimiru, gdje lovi minus od 3-1, dok konkurenti u HNL-u pušu za vrat, ipak je djelovao znatno zabrinutiji.

Najbolje se to vidjelo dok je na najavnoj konferenciji za medije odgovarao na pitanje razmišlja li o promjeni formacije u obrani s obzirom na to da nema stopera Dine Perića ni Rasmusa Lauritsena, da umjesto s trojicom igrača, zaigra s četvoricom u zadnjoj liniji.

Što je rekao Scoria?

Trener Dinama tu je, ne spominjući ga imenom, kritizirao komentatora Arenasporta Elvisa Scoriju (50) koji je u studijskoj emisiji nakon remija "modrih" i Lokomotive na Maksimiru u nedjelju (0-0) Kopića također izravno pitao razmišlja li o promjeni formacije.

- Falilo je tečnosti, uspostavljanja kontinuiranog napada kroz cijelu utakmicu. Zadnje dvije utakmice opredijelili ste se na samo dva vezna, tri igrača naprijed. Stekao sam dojam da je falilo povezanosti između vezne linije i napada, da se teško dolazi u situacije za gol. Je li to izbor do kraja, hoće li doći treći vezni i hoće li biti stalna igra s trojicom u obrani? Imao sam dojam da je falio jedan igrač više u vezi - rekao je Scoria mirnim tonom.

Kopić je tad odgovorio, također potpuno smireno:

- O tome se da sad razgovarati. Ako staviš jednog igrača u vezu, onda izgubiš jednog igrača prema naprijed. Ako igramo s dva napadača, onda nam fali međulinijski prostor i napadanje dubine. Generalno, mi kao momčad nismo bili dobri u kreiranju prostora, individualno i timski. Tri plus dva bi, u organizaciji napada iz prve prema drugoj trećini trebalo biti sasvim dovoljno da bi dolazili prema drugoj i trećoj trećini i koristili međulinijske prostore s dva boka, ofenzivno otvarali širinu terena. Ali danas taj dio nije bio dovoljno dobar. U ostalim utakmicama nešto smo igrali s dva, nešto s tri vezna. Pokušavamo naći optimalnu varijantu u odnosu na protivnike i stanje u momčadi.

Tri dana poslije, dosta oštrija retorika.

- Razmišljam ja o svemu svaki dan što je najbolje za momčad. Naslušao sam se i vidim da svi komentiraju, kad bih stavio jednog igrača iz zadnje linije u vezni red, imao bih jednog igrača više u veznom redu. Ono, wow, bravo. Ili kad bih spustio jednog igrača igrača iza dva napadača, opet bih imao... Bravo, super. Mislim da su to toliko paušalne procjene neutemeljene na bilo kakvoj analitici. Da nije temeljeno na kvalitetnoj analizi. Ako pričamo konkretno o Sevilli, pogledao sam ogroman broj utakmica. Znam koje su im dobre strane, znam koje su im loše strane i razumijem novinare koji dođu pogledaju utakmicu i kažu: "Slušaj, bilo je dobro, nije bilo dobro". I to mi je tako logično, pa nije vaš posao da gledate utakmice - govorio je Kopić u dahu i dodao:

- Međutim kad slušam ove stručne komentatore, nogometne analitičare i tako dalje i kad komentiraju nekakve stvari, vidim da je više populizam i samopromocija u nekim situacijama nego što je temeljeno kvalitetnom analizom. Jer kad bi se tako mogli rješavati problemi, da staviš jednog igrača na jednu poziciju, promijeniš sustav i onda to puno kvalitetnije funkcionira dok imamo sedam pobjeda zaredom, igramo odličnu utakmicu u Sevilli... "E, sad još da si samo ovog igrača promijenio, e to bi onda baš bila ta dobitna kombinacija". Meni je to suludi način razmišljanja.

A onda je poentirao prisjećanjem na utakmicu u kojoj je s Cibalijom razbio Scorijinu Rijeku 4-1 u Vinkovcima 29. rujna 2012.

- Sjećam se, recimo, jedne situacije 2013. (bilo je 2012., op.a.), ja trener Cibalije, jako ponosnog hrvatskog kluba koji je već tad bio u nekakvim financijskim problemima i to ide, ide, traje. Mlada momčad, energija. I dolazi nam klub koji u tom trenutku ima respektabilnu momčad, dolazi s ozbiljnim gardom, izgubili su od jednog niželigaša tri, četiri dana prije toga (Nedelišće u Kupu, op.a.) i dolaze se iskupiti u Vinkovce. A ja mlad, nadobudan trener, furam svoj stil 4-3-3, visoki press, stisni tamo-vamo. U 26. minuti 3-0 za nas, završi utakmica 4-1. Sad me zanima zašto taj trener u tom trenutku nije promijenio, stavio jednog igrača na drugu poziciju da ne bude u 26. minuti 3-0? Nije bitno tko je tad vodio tu momčad (Scoria, op.a.). Tako da meni taj dio priče... - zastao je trener Dinama i zaključio:

- Ja imam uvid u momčad, znam koje su naše dobre strane, koje su naše loše strane. Analiziramo protivnike, gledamo i donosimo odluke koje su najbolje za momčad. Razmišljali smo, naravno, i o promjeni formacije, igrati u nekim utakmicama s četvoricom (u obrani), to je uvijek opcija, ali koristimo u odnosu na kadar i stanje igrača ono što mislimo da je najbolje.