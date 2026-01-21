Nećemo isticati pojedince, fokusirani smo na momčad i imamo sličan cilj kao Dinamo. Spremni smo i pokazali smo da možemo pobijediti svakoga, u gostima ili kod kuće, kazao je Charalambous
Trener FCSB-a: Ovo je ključna utakmica za nas. Kovačević je zvao 'špijuna'? Ja to ne radim...
Dinamo u četvrtak od 21 sat igra ključnu utakmicu Europske lige protiv rumunjskog FCSB-a, kluba nasljednika nekadašnjeg prvaka Europe Steaue. Zagrebački klub ima osam bodova, a nova tri vrlo bi vjerojatno donijela plasman u sljedeću fazu natjecanja. Gosti iz Rumunjske, koje vodi ciparski trener Elias Charalambous, stigli su u Zagreb.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Uoči njih konferenciju za medije održao je Dinamov trener Mario Kovačević, koji je naglasio da je riječ o ključnoj utakmici europske sezone. S njim se složio i Charalambous.
- Naravno da je ovo ključna utakmica, ako pobijedimo imamo velike šanse za prolaz. Analizirali smo Dinamo, imaju svoj stil igre i filozofiju. Riječ je o ofenzivnoj momčadi s kombinacijom mladih i iskusnih igrača. Igraju na isti način, jasno je kako žele igrati, ali ako želimo pobijediti, to više ovisi o nama.
Na koje pojedince u Dinamu ste posebno obratili pažnju?
- Nećemo isticati pojedince, fokusirani smo na momčad i imamo sličan cilj kao Dinamo. Spremni smo i pokazali smo da možemo pobijediti svakoga, u gostima ili kod kuće. Nadam se da će stadion biti pun jer igrači vole takvu atmosferu - poručio je trener gostujućeg kluba.
Kovačević nije skrivao da je uoči utakmice nazvao nekadašnjeg šefa Dinamove nogometne škole Željka Kopića, koji u Rumunjskoj uspješno vodi Dinamo iz Bukurešta.
- Svaki trener je drugačiji i ima svoj stil. Ako Dinamov trener misli da mu to može pomoći, ja to poštujem i to je njegov način. Međutim, to nije moj stil i ja to ne radim - zaključio je Charalambous.
Uz gostujućeg trenera na konferenciji je bio i Daniel Graovac (32), bivši Dinamov junior. Obrambeni igrač ima tri nastupa za bosanskohercegovačku reprezentaciju, a prošle je godine Cluj zamijenio FCSB-om.
- Nakon 15 ili 16 godina ponovno sam u Maksimiru. Bio sam tri ili četiri godine u mlađim kategorijama. Pamtim organiziran omladinski pogon i dobro vođenu školu - istaknuo je.
Je li mi ovo posebna utakmica?
- Nije, ali osjećam se lijepo ovdje. Živio sam ovdje godinama i to je bilo lijepo razdoblje. Poznajem ligu i ponekad pratim Dinamove utakmice. Dinamo je promijenio puno igrača i ovo je razdoblje prilagodbe, ali imaju jako dobre igrače poput Hoxhe, Mišića i Belje.
Kakvu atmosferu očekujete?
- Znamo da je dobra, možda i bolja nego u Beogradu, gdje smo već igrali ove sezone. I mi imamo dobre navijače, tako da nam to neće biti problem. Dinamo i nas očekuje finale, obje momčadi trebaju tri boda i nadam se da ćemo mi izaći kao pobjednici - rekao je Graovac.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+