Trener Girone opleo: Ljuti me situacija s Livakovićem! Rekao mi je da ne želi igrati za nas...

Hrvatski golman Dominik Livaković (30) nije ni slutio što ga čeka kada se, krajem kolovoza, ukrcao na avion za Španjolsku. Bivši kapetan Dinama otišao je na posudbu u katalonsku Gironu u posljednjem danu prijelaznog roka u kolovozu, ali u novom klubu nije imao uspješan start. Štoviše, sredina je prosinca, a Livaković još uvijek čeka debi u novom dresu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu | Video: 24sata Video

Livaković je tražio klub u kojem će imati stabilni status i minutažu, s obzirom na to kako je u tijeku sezona koja prethodi Svjetskom nogometnom prvenstvu. Takvu je sredinu očekivao pronaći u Gironi, katalonskom klubu koji je španjolski prvoligaš i lani igrao Ligu prvaka.

U cijelu ga je priču uvjerio trener Michel, koji je inzistirao na njegovom dolasku, ali Livakovića, prvog golmana hrvatske reprezentacije, dočekao je status pričuve... Jasno, Livakoviću to ne odgovara, kao ni izborniku Zlatku Daliću, koji je ovih mjeseci pokazao povjerenje bivšem golmanu Dinama unatoč manjku minutaže.

Rijeka: Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice između Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zbog toga se ove zime očekuje kako će Livaković napustiti Pirinejski poluotok, a kako smo ranije pisali na 24sata, ''vatreni'' bi se trebao vratiti u Dinamo tijekom zimskog prijelaznog roka. A konačno je ovu situaciju otvoreno komentirao i Michel, koji je Livakoviću svašta obećao, a nije ispunio.

- Rekao mi je (Livaković treneru, op. a.) da ne želi igrati u Gironi. Gazzaniga je morao braniti s 38 stupnjeva i gripom jer Livaković nije htio braniti u Kupu. Ta me situacija ljuti. On želi igrati na Svjetskom prvenstvu i otići u drugi klub - poručio je Michel, koji nije zadovoljan situacijom.