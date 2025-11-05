Obavijesti

ŠOKIRALI PULJANE

Trener Kurilovca: Ovakve su utakmice problem prvoligašima

Piše Luka Tunjić,
Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nama je cilj bio samo dati svoj maksimum, da uživamo u nadogradnji svega što smo radili u posljednjih sezonu i pol, da se nagradimo jednom utakmicom protiv prvoligaša. Presretni smo, rekao je trener Kurilovca

Hrvatski četvrtoligaš Kurilovec priredio je veliku senzaciju u osmini finala Kupa, izbacivši prvoligaša Istru 1961 pobjedom od 2-1 na domaćem travnjaku. Šestoplasirana momčad 3. NL  centar šokirala je Puljane u manje od pola sata, već u 13. minuti Mateo Pršir zabio je za vodstvo koje je u 26. minuti povisio Dominik Furmek.

Pokretanje videa...

Golovi na susretu Kurilovec - Istra 2-1 02:09
Golovi na susretu Kurilovec - Istra 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Trener Kurilovca Senad Harambašić istaknuo je kako uvijek postoji šansa u ovakvim utakmicama.

-  Čestitao bih svim akterima ove utakmice, a naravno da smo mi i sretni i zadovoljni. Ovakve utakmice uvijek su problem za prvoligaše, budući da je uvijek moguć nekakav krivi korak. To se gostima dogodilo danas, dogodila se ta situacija da nižerangirani klub iznenadi - rekao je te nastavio...

- Nama je cilj bio samo dati svoj maksimum, da uživamo u nadogradnji svega što smo radili u posljednjih sezonu i pol, da se nagradimo jednom utakmicom protiv prvoligaša. Presretni smo, zadovoljni smo, a u subotu idemo igrati s HAŠK-om.

Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961
Velika Gorica: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Kurilovec - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Uoči utakmice su u šali komentirali kako bi mogli zaigrati kvalifikacijama za Europsku ligu ako podignu Rabuzinovo sunce...

- Svi ti igrači žive za ovakve trenutke. Nadam se da ćemo i u idućoj utakmici dati sve od sebe. Iz šale smo rekli: fale nam četiri utakmice do Europe, pa idemo u tom smjeru - zaključio je Harambašić za HRT.

Trener Istre Oriol Riera nije tražio izlike nakon utakmice.

: - Ako protiv ovakve momčadi na ovakvom terenu ne daš sto posto, fizički i mentalno, to nije dovoljno. Ako tražiš izlike, to nije dobro - izjavio je.

