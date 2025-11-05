Igrači Kurilovca u deliriju nakon senzacije u Kupu: Ostalo nam je još samo tri utakmice do Europe

Nogometaši hrvatskog četvrtoligaša Kurilovca priredili su veliku senzaciju u osmini finala Kupa, izbacivši prvoligaša Istru 1961 pobjedom od 2-1 na domaćem travnjaku. Šestoplasirana momčad 3. NL centar šokirala je Puljane u manje od pola sata, već u 13. minuti Mateo Pršir zabio je za vodstvo koje je u 26. minuti povisio Dominik Furmek.

Lawal je postavio konačnih 2-1 u 75. minutu, ali za Istru nije bilo povratka, dok su nogometaši Kurilovca proslavili veliki uspjeh.

- Još uvijek sam u šoku. Vjerojatno ćemo tek sutra biti svjesni što smo napravili. Išli smo na sve ili ništa, pokazali karakter. Mi nismo momčad, mi smo obitelj i zasluženo smo pobijedili - rekao je strijelac drugog gola, Furmek, dok je strijelac prvog gola Pršir poručio...

- Nagradilo me, čestitam dečkima i cijelom klubu. Ovo je veliki korak. Kako je bilo igrati protiv prvoligaša? Nema tu puno treme, tu utakmicu nismo mogli izgubiti. Zaslužili smo je i uživali. Koga želimo u četvrtfinalu? Ma, tkogod dođe... Opet ćemo dati sve od sebe - odlučno je izjavio.

Golman Leon Išek istaknuo se dobrim obranama...

- Vjerovali smo, imao sam dobar osjećaj od prve minute. Svi smo bili opušteni i znali da nemamo ništa za izgubiti. Ovo je jedna obitelj, igramo nogomet zato što ga volimo. Igramo jedan za drugoga, a kada je tako, onda pobijedite pojedince.

Snovi sad postaju veći...

- Rekli smo na sastanku uoči utakmice, dijele nas četiri utakmice do Europe! Sad su ostale samo tri - zaključio je dobro raspoloženi Išek.