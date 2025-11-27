Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON UTAKMICE

Trener Lillea: Dinamo nije loša momčad, ali bili su u problemu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trener Lillea: Dinamo nije loša momčad, ali bili su u problemu
Beograd: Utakmica četvrtog kola UEFA Europske lige, FK Crvena zvezda - FK LOSC Lille | Foto: Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL

Vrlo je teško ocijeniti jednog protivnika u odnosu na druge jer ni jedna utakmica nije ista. Večeras smo doista dobro krenuli, jako pritiskali njihove igrače, što je moralo zaboljeti Dinamo, rekao je Bruno Genesio

Lilleov trener Bruno Genesio rekao je nakon pobjede od 4-0 nad Dinamom da zagrebačka momčad nije loša, ali da su njegovi nogometaši na nju izvršili jaki pritisak koji ju je izmorio i obeshrabrio.

Lille: UEFA Europska liga, grupna faza, 5. kolo, LOSC Lille - GNK Dinamo
Lille: UEFA Europska liga, grupna faza, 5. kolo, LOSC Lille - GNK Dinamo | Foto: Daniel Derajinski/PIXSELL

"Vrlo je teško ocijeniti jednog protivnika u odnosu na druge jer ni jedna utakmica nije ista. Večeras smo doista dobro krenuli, jako pritiskali njihove igrače, što je moralo zaboljeti Dinamo. No, nisam zaboravio da je Dinamo zabio gol, doduše pomoću prekršaja, ali da je gol bio priznat možda bi utakmica bila drugačija", izjavio je Genesio na konferenciji za medije u Lilleu.

Dinamo je od samog starta prepustio posjed suparniku, pri čemu su se desetorica igrača hrvatskog predstavnika povukla na svoju polovicu i čekala pogrešku francuskog sastava za potencijalni kontranapad. U sedmoj minuti je Mišić uposlio Lisicu, a njegov centaršut je dočekao Bakrar i glavom pogodio mrežu Lillea. No, glavni sudac je odmah poništio pogodak nakon prekršaja Bakrara u napadu, zbog guranja suparnika. Lille je zatim do poluvremena zabio dva gola, a u nastavku još dva.

- Nametnuli smo se intenzitetom, jako smo pritiskali pa su Dinamovi igrači izgledali umorno. Treći primljeni gol ih je obeshrabrio - izjavio je Genesio.

REAKCIJA TRENERA Trener Dinama: Nije do naše volje već kvalitete Lillea! A sad moramo zaboraviti ovaj poraz
Trener Dinama: Nije do naše volje već kvalitete Lillea! A sad moramo zaboraviti ovaj poraz
REAKCIJE NAKON PORAZA Navijači Dinama: 'Sve lošije'. 'Najbolje da Boban sjedne sam na klupu'. 'Znamo tko je krivac'
Navijači Dinama: 'Sve lošije'. 'Najbolje da Boban sjedne sam na klupu'. 'Znamo tko je krivac'

Napomenuo je da je Lille, nakon prethodna dva poraza od Crvene zvezde 0-1 i PAOK-a 3-4, napravio sve što je trebalo.

- Mi nismo igrali protiv loše momčadi, protiv slabog suparnika, Dinamo ima zanimljivih igrača, ali ta je momčad bila u problemu večeras - rekao je trener Lillea.

Objasnio je da je Lille na svom terenu imao dva cilja.

- Prvi je bio izbjeći poraz jer bi nas on teško pogodio, a drugi je bio doći do tri boda kako bi se približili plasmanu među osam najboljih u Europskoj ligi. I to smo ostvarili - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lille - Dinamo 4-0: Novi potop 'modrih' u Europi! Pali su bez udarca u okvir u Francuskoj
TEŽAK PORAZ

Lille - Dinamo 4-0: Novi potop 'modrih' u Europi! Pali su bez udarca u okvir u Francuskoj

LILLE - DINAMO 4-0: Bakraru je poništen gol za vodstvo 'modrih' u devetoj minuti, nakon čega je sve krenulo nizbrdo za Dinamo, koji je nakon tri komada od Celte na Maksimiru primio četiri gola u Francuskoj
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Tragedija ih zbližila...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Tragedija ih zbližila...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake
FITNESS TRENERICA

FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake

Split je prije dvije godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025