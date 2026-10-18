Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA KLUPI U PORAZU

Trener PSV-a o tome zašto nije uveo Perišića: 'Za Hrvatsku igra 90 minuta, nisam htio riskirati'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Trener PSV-a o tome zašto nije uveo Perišića: 'Za Hrvatsku igra 90 minuta, nisam htio riskirati'
Foto: Insagram/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

PSV šokiran u Haagu: Perišić na klupi, a domaćini preokretom u 93. minuti odnijeli prvu pobjedu sezone

Admiral

PSV je doživio neočekivan udarac u prvenstvu. Izgubio je na gostovanju kod ADO Den Haaga s 2-1, a Ivan Perišić cijeli je susret odgledao s klupe. Hrvatski reprezentativac nije izostao zbog ozljede, već ga je trener Peter Bosz odlučio poštedjeti dodatnog opterećenja nakon niza utakmica za klub i reprezentaciju.

Bosz je takav rasplet najavio još prije utakmice, objasnivši da želi pažljivo upravljati Perišićevom minutažom s obzirom na njegovu veliku ulogu u obje momčadi.

VIDEO: BOLAN PORAZ PSV šokantno izgubio u ligi, Perišić nije dobio ni minute
PSV šokantno izgubio u ligi, Perišić nije dobio ni minute

- Ne igra utakmice samo za nas, nego i za Hrvatsku, gdje svaki put odigra 90 minuta - rekao je trener PSV-a za ESPN.

Pojasnio je i da se o takvim odlukama s pojedinim igračima dogovara, umjesto da ih donosi samostalno.

- Postoje igrači o kojima odlučujem sam, ali i oni s kojima se dogovaram. Da je bilo nužno, mogao sam ga uvesti u igru, ali nisam htio preuzimati taj rizik, objasnio je Bosz.

PSV je dobro krenuo u utakmicu i poveo pogotkom Svena Mijnansa, no upravo je strijelac prvog gola prije odlaska na odmor zaradio drugi žuti karton i ostavio svoju momčad s igračem manje.

PROMAŠIO PENAL Nizozemci oštri prema Perišiću: 'Pehist, skupo je koštao PSV!'
Nizozemci oštri prema Perišiću: 'Pehist, skupo je koštao PSV!'

ADO Den Haag brojčanu je prednost iskoristio u nastavku, kada je Juha Kilo zabio za izjednačenje. Činilo se da će susret završiti podjelom bodova, ali domaćini su u 93. minuti stigli do potpunog preokreta. Matěj Šín pogodio je za 2-1 i donio Den Haagu prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Fatalna Brazilka tvrdi da je spavala s Neymarom. Toalet papir ne koristi, gole fotke da
FERNANDA CAMPOS

FOTO Fatalna Brazilka tvrdi da je spavala s Neymarom. Toalet papir ne koristi, gole fotke da

Fernanda Campos je brazilska influencerica i model koja je postala široko poznata javnosti nakon što je 2023. godine ispričala da je imala intimni odnos s Neymarom, u trenutku kada je on bio u vezi s Bruni Biancardi, koja je tada bila trudna
FOTO Zavela je NBA zvijezdu bujnim oblinama i tangicama, a onda šok: 'Htjela me je ubiti!'
PROBLEMI SA ZAKONOM

FOTO Zavela je NBA zvijezdu bujnim oblinama i tangicama, a onda šok: 'Htjela me je ubiti!'

Drama u životu bivšeg Lakersa! Christian Wood dobio skrbništvo nad sinom usred šokantnih optužbi protiv bivše djevojke Yasmine Lopez. Sud zabranio prilazak Lopez nakon pokušaja provale u Woodov dom
FRCAJU ISKRE Hrgović je uletio u ring nakon Duboisove pobjede i poručio: 'Reci mi, kad hoćeš?!'
BILO JE NAPETO

FRCAJU ISKRE Hrgović je uletio u ring nakon Duboisove pobjede i poručio: 'Reci mi, kad hoćeš?!'

Dubois je pobijedio Hrgovića tehničkim nokautom u lipnju 2024. u borbi za IBF-ov pojas prvaka. Čini se kako bi se njihovi putevi mogli opet spojiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026