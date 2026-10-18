Trener PSV-a o tome zašto nije uveo Perišića: 'Za Hrvatsku igra 90 minuta, nisam htio riskirati'

PSV je doživio neočekivan udarac u prvenstvu. Izgubio je na gostovanju kod ADO Den Haaga s 2-1, a Ivan Perišić cijeli je susret odgledao s klupe. Hrvatski reprezentativac nije izostao zbog ozljede, već ga je trener Peter Bosz odlučio poštedjeti dodatnog opterećenja nakon niza utakmica za klub i reprezentaciju.

Bosz je takav rasplet najavio još prije utakmice, objasnivši da želi pažljivo upravljati Perišićevom minutažom s obzirom na njegovu veliku ulogu u obje momčadi.

- Ne igra utakmice samo za nas, nego i za Hrvatsku, gdje svaki put odigra 90 minuta - rekao je trener PSV-a za ESPN.

Pojasnio je i da se o takvim odlukama s pojedinim igračima dogovara, umjesto da ih donosi samostalno.

- Postoje igrači o kojima odlučujem sam, ali i oni s kojima se dogovaram. Da je bilo nužno, mogao sam ga uvesti u igru, ali nisam htio preuzimati taj rizik, objasnio je Bosz.

PSV je dobro krenuo u utakmicu i poveo pogotkom Svena Mijnansa, no upravo je strijelac prvog gola prije odlaska na odmor zaradio drugi žuti karton i ostavio svoju momčad s igračem manje.

ADO Den Haag brojčanu je prednost iskoristio u nastavku, kada je Juha Kilo zabio za izjednačenje. Činilo se da će susret završiti podjelom bodova, ali domaćini su u 93. minuti stigli do potpunog preokreta. Matěj Šín pogodio je za 2-1 i donio Den Haagu prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone.