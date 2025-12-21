Obavijesti

VICTOR SANCHEZ

Trener Rijeke: Nećemo se žaliti, to je za gubitnike. Borit ćemo se do kraja za titulu i vratit se jači!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka i Gorica sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Jako bitan meč, ovo su najteži mečevi. Čestitam igračima i zaslužuju odmor. Bilo je teških mjesec i pol, imali smo puno problema, ozljeda. Potrudili su se i jako su dobro nastupali u ovom periodu, rekao je

U posljednjem susretu ove hrvatske nogometne polusezone Rijeka je na Rujevici pobijedila Goricu sa 1-0 produživši niz bez poraza na osam susreta u svim natjecanjima. Gol odluke zabio je Ante Matej Jurić u 53. minuti na asistenciju Tiaga Dantasa, a aktualni prvak ovom je pobjedom konačno skočio na peto mjesto i gornji dio ljestvice.

Bilo je sličnih utakmica ove sezone u kojima Rijeka nije uspjela doći do punog plijena. Toga je svjestan i trener Victor Sanchez, koji je zadovoljan ishodom.

- Jako bitan meč, ovo su najteži mečevi. Čestitam igračima i zaslužuju odmor. Bilo je teških mjesec i pol, imali smo puno problema, ozljeda. Potrudili su se i jako su dobro nastupali u ovom periodu. Idemo na božićnu stanku uživati s našim obiteljima i vraćamo se još jači - rekao je Sanchez nakon utakmice za MaxSport te dodao...

Šahtar i Rijeka susreli se u 6. kolu Konferencijske lige
Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

- Jako smo sretni zbog Europe. Vidim da su igrači bolji, vidim da se povezuju s navijačima, dolazi do bitnih postignuća. Moram im svima čestitati, ali trebam se i stručnom stožeru zahvaliti i čestitati im. Bili smo jako umorni zbog Europe, stajali smo na aerodromu četiri sata, jako sam sretan zbog njih. Nećemo se žaliti, to je za gubitnike. Probat ćemo se boriti do kraja za prvenstvo. Hvala vama i publici, sretan vam Božić - zaključio je trener Rijeke.

