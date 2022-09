Trener Varaždina hladan nakon pobjede nad Goricom: 'Ono što smo najavljivali smo i ostvarili'

Foto: Marko Jurinec/Jurinec photography

Ne komentiram suđenje, no u Europskoj uniji smo i po meni to nije loše da strani suci sude kod nas, a naši negdje drugdje. Vidjet ćemo hoće li to zaživjeti, kazao je Mario Kovačević

Prvi put utakmicu hrvatske lige sudio je jedan strani sudac. Bugarin Radoslav Gidženov dijelio je pravdu u utakmici 8. kola između Varaždina i Gorice u kojoj su na kraju slavili Varaždinci s 2:1. Iako se nakon prvog dijela činilo kako će imati lagan posao do kraja, jer igrači nisu bili nimalo žustri, tak nije bilo na kraju. U prvom dijelu pokazao je samo jedan žuti karton, ali ni jednom igraču, već Matiji Dvornekoviću na klupi Gorice. I onda u drugom dijelu utakmica je dobila na žustrini i on je na kraju dosudio ukupno 20 prekršaja, dodijelio sedam žutih i dva crvena kartona. U 74. minuti Micheleu Šegi izravni crveni karton zbog nesportskog udaranja protivnika, a u trećoj minuti sudačke nadoknade na tuširanje prije vremena poslao je Denija Jurića nakon starta na Pellumbiju. Varaždinska publika naravno da nije bila zadovoljna kad je isključio Šegu, a posebno ga je „počastila" u 79. minuti kada je žuti karton dao Pellumbiju. Pomoćnici su mu bili Georgij Minev i Georgij Stambolžiev. Četvrti sudac Ante Čuljak, dok su mu u VAR sobi pomagali Ivan Bebek i Robi Kezele. S njima se konzultirao dulje samo kod isključenja Šege, gola Gorice i na početku susreta kada je došlo do kontakta u kaznenom prostoru Varaždina između Belcara i Krizmanića. Suđenje Gidženova nisu htjeli komentirati ni jedan ni drugi trener nakon susreta. - Ne komentiram nikad suđenje bez razlike jesu li strani ili domaći suci. Ljudi koji se time bave trebaju dati svoju analizu - rekao je Igor Angelovski nakon utakmice. Slično je dodao i Mario Kovačević, trener Varaždina. - Uvijek velim svojim igračima: „Ima toliko sudaca danas, na vama je samo da igrate". Ne komentiram suđenje, no u Europskoj uniji smo i po meni to nije loše da strani suci sude kod nas, a naši negdje drugdje. Vidjet ćemo hoće li to zaživjeti – rekao je Kovačević koji je presretan nakon prve domaće pobjede svoje momčadi. - Ono što smo najavljivali to smo i ostvarili – domaću pobjedu. Kontrolirali smo utakmicu, zabili rani gol iz lijepe akcije, potom i drugi u smiraj prvog dijela. Rekao sam dečkima na poluvremenu da je 0:0. Gorica je pogodila s izmjenama. Juriću valjda paše Varaždin jer sjećate se da je prije par sezona tu zabio hat-trick u dresu Šibenika. Imali smo mi i prilike za treći gol, no onda smo ostali s igračem manje i grčevito smo se branili. Dečki su se bacali na glavu i svaka im čast – rekao je Kovačević. Već spomenuti Jurić gol je postigao u 62. minuti, dok je za Varaždin dva gola zabio Elezi u 10. i 43. minuti. - Varaždin je znao iskoristiti sve svoje prilike i naše pogreške. Prava Gorica je bila tek u drugom dijelu. Izmjene su nam donijele potrebnu energiju, no na kraju nismo uspjeli okrenuti. Slijedi nam analiza da bi sve loše iz svoje igre korigirali – rekao je Igor Angelovski koji je porazom startao na klupi Gorice. Kovačević je s Varaždinom u 8. kola stigao do 12-tog boda, bar nakratko do 3. mjesta Lige. - Ma ove je tek prva četvrtina koja završava gostovanje kod Lokomotive u idućem kolu. Ne treba se zanositi, samo tako dalje moramo nastaviti – zaključio je Kovačević.