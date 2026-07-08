Trener Žiline poručio: U ždrijebu smo priželjkivali Hajduk...

Hajduk sutra od 20 sati na Poljudu očekuje slovačku Žilinu. Prva je to utakmica kvalifikacija za Europsku ligu koju Hajduk čeka s puno optimizma, uz napomenu kako sa slovačkim klubom ima i neugodno iskustvo. Žilina ga je izbacila iz kvalifikacija za Europsku ligu davne 2009. godine. Tim povodom na Poljudu je održana konferencija za medije, na kojoj je prvi govorio trener Žiline Pavol Stano.

Kakav je osjećaj prije prve utakmice?

- Čeka nas kvalitetan suparnik, prva utakmica jako je važna i mi je jedva čekamo - započeo je Stano.

Je li po vama Hajduk favorit, kakvu atmosferu očekujete?

- Slovački klubovi već su izbacivali Hajduk. Spremni smo igrati naš, žilinski nogomet, velika su očekivanja, želimo se pokazati i odigrati najbolje što možemo. Za mene su Ferencvaros i Hajduk bili favoriti u ždrijebu, mi smo priželjkivali Hajduk i naše su se želje ostvarile.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Kakav je vaš kadar?

- Sretan sam što smo odigrali dobru sezonu, očekivali smo neka pojačanja, ali zasad je najveće pojačanje to što smo svi zajedno. To je naša najveća prednost.

Žilina je već jednom izbacila Hajduk, mislite li da to možete opet napraviti?

- Riječ je o različitim momčadima i filozofijama. Imamo mlade igrače, kao i neke iskusnije od kojih očekujemo da povuku mlade. Imamo šanse, Hajduk je favorit, ali šanse postoje. Vidjet ćemo nakon prve utakmice, pokušat ćemo dati sve od sebe da u Žilini prođemo dalje.

Igrač Žiline Marko Roginić također se radovao što je u ždrijebu izvukao Hajduk.

- Sretan sam jer sam iz Hrvatske i vraćam se u Hrvatsku. Osjetio sam uzbuđenje, napetost, sretan sam što se vraćam odigrati jednu utakmicu ovdje i nadam se da će to biti dobra utakmica. Ipak je u pitanju utakmica Europske lige i željno je iščekujemo - rekao je igrač.

Što u vašim očima znači ime Hajduk jer ste odrasli u Hrvatskoj?

- Hajduk je sigurno jedan od najboljih hrvatskih klubova i svaka riječ o njemu je suvišna. Njegova povijest, igrači, gledatelji pogotovo... govore sami za sebe.

Kakva su očekivanja?

- U utakmicu idemo bez rezultatskog očekivanja, idemo dati sve od sebe u obje utakmice i pokušati izboriti prolaz.

Hoće li krcati Poljud biti dodatan motiv?

- Naravno, nadam se da će stadion biti pun. Kada sam zadnji put bio na utakmici reprezentacije, stadion je bio pun i baš sam razmišljao kako bi bilo lijepo zaigrati u takvoj atmosferi.

Hajduk je promijenio dosta igrača za razliku od vas, je li to vaša prednost?

- Mislim da se ne bismo trebali obazirati na Hajduk i njegove igrače, najvažnije je da mislimo na sebe, na svoj stil i odigramo najbolje što možemo - zaključio je Roginić.