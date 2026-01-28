Obavijesti

KAKVA PRIČA

Tri godine nakon kultne fotke: Melnjak napokon dobio Tomos!

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Dalmacija Danas

Primopredaja Tomosa je protekla u opuštenoj, navijačkoj atmosferi, uz hranu, piće i slavlje, kako i priliči događaju

Admiral

Dario Melnjak već godinama zauzima posebno mjesto među navijačima Hajduka, iako mu je minutaža, posebno nakon teške ozljede koju je doživio prije nekoliko godina, u silaznoj putanji. Lijevi bek iz Krkanca kraj Varaždina do sada je nastupio 144 puta u "bilom" dresu, postigao 15 golova i dodao 13 asistencija, a pritom se profilirao kao jedan od omiljenijih likova svlačionice i tribina.

Jedna od simpatičnijih epizoda vezanih uz Melnjaka dogodila se početkom 2023. godine. Na stanici za tehnički pregled automobila prišao mu je vlasnik nekoliko Tomosa, među kojima je bio i jedan u hajdučkim bojama. Zamolio je Melnjaka da se fotografira na motoru, a on je to bez razmišljanja prihvatio. Fotografija se brzo proširila društvenim mrežama i postala svojevrstan simbol njegove neposrednosti i povezanosti s navijačima.

Foto: twitter/screenshot

Tri godine kasnije, početkom 2026., ta je priča dobila nastavak i punu zaokruženost. U Caffe baru Kantunal na splitskom Mažuranićevu šetalištu organizatori su upriličili primopredaju hajdučkog Tomosa, ovoga puta kao pravi poklon. Nikolina Đanović, vlasnica motora i članica ekipe Vintage Tomos Tour Split, zajedno sa Srećkom Rončevićem (Brico), odlučila je Melnjaku darovati motor u bojama voljenog kluba, piše Dalmacija Danas.

Primopredaja je protekla u opuštenoj, navijačkoj atmosferi, uz hranu, piće i slavlje, kako i priliči događaju. Među okupljenima se našao i Zoran Trnovec, koji je zbog tog trenutka potegnuo iz Virovitice.

Foto: Dalmacija Danas

- Kad sam čuo da Dariju poklanjaju Tomosić, odmah sam sjeo u auto i krenuo put Splita. Dolazi iz kraja blizu moga, poznatog po zelju i odličnim moto-susretima, pa nije bilo pitanja hoću li doći. Dao sam mu riječ da ću, dok god mogu sjesti na motor, sve popravljati na moj brk - rekao je Trnovec, uz napomenu da su već dogovorili i nove motore u posebnim klupskim bojama.

Melnjak se i ranije isticao kao igrač kojega navijači rado izdvajaju, a posebno mjesto u njihovim srcima zauzima i zbog finala Kupa 2022. godine na Poljudu, kada je Hajduk pobijedio Rijeku, a upravo je on s dva pogotka bio jedan od ključnih junaka susreta.

