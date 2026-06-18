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Trojica 'Vatrenih' razveselila navijača u kampu u Alexandriji

Piše 24sata,
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Trojica 'Vatrenih' razveselila navijača u kampu u Alexandriji
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SP 2026 Martin Erlić, Josip šutalo i Nikola Moro razveselili navijača u Alexandriji | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Trojica naših reprezentativaca - Martin Erlić, Josip Šutalo i Nikola Moro slobodno vrijeme odlučili su iskoristiti za odmor na terasi hotela AKA u kojeg su smješteni, kad im je prišao jedan navijač...

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Nakon poraza od Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva u Dallasu, 'Vatreni' su se vratili u svoju bazu, u Alexandriju. Puno toga treba analizirati, dosta toga treba i popraviti, ali vidjeli smo i neke dobre stvari od Hrvatske u porazu od Engleza.

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Trojica naših reprezentativaca - Martin Erlić, Josip Šutalo i Nikola Moro slobodno vrijeme odlučili su iskoristiti za odmor na terasi hotela AKA u kojeg su smješteni, kad im je prišao jedan navijač...

SP 2026 Martin Erlić, Josip šutalo i Nikola Moro razveselili navijača u Alexandriji
SP 2026 Martin Erlić, Josip šutalo i Nikola Moro razveselili navijača u Alexandriji | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Gospodin je stigao s loptama, zamolio je 'Vatrene' da se potpišu, želju su mu, javlja fotoreporter Pixsella Igor Kralj, ispunili.

SP 2026 Martin Erlić, Josip šutalo i Nikola Moro razveselili navijača u Alexandriji
SP 2026 Martin Erlić, Josip šutalo i Nikola Moro razveselili navijača u Alexandriji | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska iduću utakmicu igra protiv Paname u srijedu, 24. lipnja, u 1 sat ujutro.
 

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