Trušček se vraća nakon poraza u Puli: Isplakao sam krvave suze, stare batine 'liječim' - novima

Evo mene opet, Jadranka Kosor iz paštete, a Ivica Trušček iz dvorane, našalila se legenda hrvatske i regionalne MMA scene Ivica 'Terror' Trušček (39, 41-37) prije još jednog meča pod okriljem Fight Nation Championshipa. Vraća se križevački borac nakon teškog poraza od Save Lazića (33, 11-6) koji ga je nokautirao za samo 18 sekundi u pulskoj Areni na FNC 7 priredbi i dosad neviđenom MMA spektaklu u ovom dijelu Europe.

- Bio mi je to najvažniji meč ikad koji sam zamislio, protivnika kojeg sam sam izabrao, a on mi je učinio uslugu i odazvao se. Na kraju je ispalo da smo u Areni, najboljoj pozornici na kojoj sam ikad bio, saznali tko je bolji u roku četiri sekunde. Trenirao sam sto dana i odradio ne znam koliko stotina treninga, potrošio ne znam koliko tisuća kuna i proputovao kilometara, a ispalo je da je to bilo dovoljno točno za pet sekundi ili koliko, ne znam - objasnio je Ivica i otkrio kako nakon poraza nije ni otišao u hotel, već direktno kući:

- Nakon tog poraza su mi išle krvave suze, htio sam se čim prije zavući u rupu. A nisam znao gdje je to u Puli pa sam sjeo u auto i otišao doma. Još ni Đani (op.a. Barbir, borba nakon Ivice) večeri nije ušao u kavez, a ja sam bio kraj Rijeke.

Prošlog je vikenda prvak lake kategorije UFC-a postao Islam Makhachev (31, 23-1), a upravo je 'Terror' bio njegov posljednji protivnik prije odlaska u najjači svjetski kavez. Rusu je trebalo skoro tri runde da završi meč protiv Truščeka.

- A Islam Makhachev, borba koju sam prihvatio osam dana prije, kad me bacio na rame potrgao mi je zglob i kako sam izašao iz ringa, tako sam došao doma u Orehovec jer nisam mogao dići ruku. Njemu je trebalo 15 sekundi do kraja meča da me zadavi. A protiv Save sam napravio sve što sam mogao najbolje pa je ispao k**ac od ovce.

A kao i uvijek, nije dugo trebalo Ivici da se odluči za novi povratak u kavez i to već 5. studenog na FNC 8 priredbi u zagrebačkoj dvorani Sutinska vrela.

- Isplakao sam sve suze koje sam imao, gledao u prazno i spasio me matchmaker Ante pitanjem hoću li se boriti. A što može najbolje isprati okus starih batina, nego li nove batine - rekao je Ivica pa se osvrnuo na protivnika Marka Kisića (30, 7-3):

- Četvrti Balkanac zaredom, ali je iz Austrije. Trenira s trenerom koji vodi Aleksandra Rakića, a ako zna pola koliko zna on, onda sam u problemu.

Podsjetimo, karte za priredbu su u prodaji te ih možete kupiti putem sustava Eventim, na Petrol benzinskim postajama te u dvorani zagrebačkog American Top Teama na Zagrebačkoj aveniji 108. Priredba počinje u 19 sati. Prvi dio priredbe, odnosno 'Armagedon' finala, možete pratiti besplatno putem YouTube kanala 24sata, a FNC 8 priredbu pretplatom na '24sataPLUS+' sadržaj.

