NIJE NIŠTA IZBULJENO

Tucak nakon poraza: Bili smo u grču, a sportski nas je dotukao jedan potez grčkog igrača

Tucak nakon poraza: Bili smo u grču, a sportski nas je dotukao jedan potez grčkog igrača
Čestitam protivniku, na kraju su bili bolji za taj jedan pogodak. Prve dvije četvrtine bili smo u napadačkom grču. Nismo dovoljno gledali prema golu, kazao je izbornik

Hrvatska je izgubila protiv Grčke (10-11) u utakmici koja joj je mogla donijeti maksimalnih šest bodova u drugom krugu i praktički otvoriti put prema polufinalu. Ipak, ništa još nije izgubljeno jer se sada skupine spajaju, a hrvatski reprezentativci u sljedećem krugu igrat će protiv Rumunjske, najvećeg iznenađenja Turske te Italije.

Nakon poraza igrači i izbornik nisu skrivali nezadovoljstvo, ali daleko su od predaje.

- Od početka do kraja bila je izjednačena utakmica. Imali smo nekoliko dekoncentracija u obrani i u ključnim trenucima radili pogreške. Na početku smo se mučili u napadu, no kasnije je to proradilo. Ostaje žal što smo zadnje dvije i pol minute igrali s igračem više, a nismo to uspjeli iskoristiti - rekao je Ante Vukičević za HRT.

Kao da vas je to iznenadilo?

- Primili smo "šraubu", što je praktički dodatni gol i to ih je vratilo u život. Nakon toga smo se svaki put obranili, ali nažalost nismo uspjeli zabiti s igračem više. Zbog toga ostaje žal, ali ništa nije izgubljeno, idemo dalje. Borit ćemo se za svoje bodove i prolazak u polufinale - zaključio je Vukičević.

Izbornik je mirno bez emocija analizirao susret.

- Čestitam protivniku, na kraju su bili bolji za taj jedan pogodak. Prve dvije četvrtine bili smo u napadačkom grču. Nismo dovoljno gledali prema golu, a kada smo se oslobodili, jurili smo i primili dva pogotka na isteku napada. Dali smo sve od sebe, znali smo da će biti teško. Ako je nešto loše, onda je to poraz od jednog gola razlike, ali još je sve u našim rukama. Zadnju utakmicu druge faze igramo s Talijanima. Žao mi je jer smo na kraju imali svoje prilike, ali nam je nedostajalo malo lucidnosti - rekao je Ivica Tucak.

Argyropoulos je danas bio fenomenalan.

- Njegovi pogoci su nas sportski presjekli. Ona "šrauba" koju je zabio, svaka čast, on je klasa i među najboljima je na svijetu. Mi svoje prilike nismo iskoristili, a imali smo ih. Glavu gore, sve je u našim rukama. Vjerujem da možemo - zaključio je Tucak.

Da nije još ništa gotovo potvrdio je Žuvela.

- Nismo bili dobri na početku utakmice. Stalno smo hvatali rezultat, a oni su igrali jako dobro. Kasnije smo se digli, ali ovom utakmicom ništa nije izgubljeno. Pred nama su tri utakmice koje moramo pobijediti kako bismo ušli u polufinale - rekao je Marko Žuvela.

Obrana je bila dobra, ali u napadu je zapelo?

- Mogu reći da smo bili u grču. Previše smo tražili centre, a da smo na početku više pucali, možda bi ušao koji pogodak više. Analizirat ćemo utakmicu i vidjeti gdje smo griješili.

Odluka pada protiv Talijana?

- S njima igramo posljednju utakmicu i to će biti naše prvo finale, utakmica na nož. Prije toga moramo pobijediti ove dvije utakmice da bismo se uopće imali čemu nadati - zaključio je Žuvela.

OSTALO

