Tucak: Vidim suze, nekima je teško ovo palo. Ali kad bi tako lako bilo uzeti veliku medalju...

Prvi put izvukli smo remi, drugi put ništa više od časnog poraza 9-7. Hrvatska nije mogla naći put za pobjedu protiv Grčke i ostala je bez medalje na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu u Budimpešti nakon sedam uzastopnih Mundijala u kojima je završavala među prva tri.

- Nemam što zamjeriti momcima, dali su sve od sebe, i ja i oni. U ovom trenutku Grčka je bolja reprezentacija od nas - slijegao je ramenima izbornik Ivica Tucak.

- Nije bilo snage i dovoljno svega što čini razliku između trećeg i četvrtog mjesta. Prvo bih čestitao Grcima koji su danas bili bolji. Šanse koje smo promašivali samo su dokaz koja je razlika između medalje i četvrtog mjesta. Mi očigledno još nismo spremni za medalju na velikom natjecanju. Ovo što smo ovdje prikazali manje-više može biti zadovoljavajuće u nekom segmentu - nastavio je.

Grčki golman Panagiotis Tzortzatos, inače rezerva Emmanouilu Zerdevasu, uništio je Hrvatsku s 18 obrana.

- Nismo imali potrebnu koncentraciju, strašno smo puno promašivali i gađali golmana. Ali to je sazrijevanje koje ne ide preko noći, to je dugotrajan i mukotrpan proces. Čestitke igračima na želji i svemu što su pokazali. Vraćali smo se, pokušavali čupati. Kad smo trebali sve naplatiti, radili smo početničke greške koje su nas koštale pozitivnog rezultata. Medalja na velikom natjecanju još je daleko. Treba izvući dobre analize, čestitam svima na velikoj želji i borbenosti. Pokazali smo većim dijelom turnira dobru igru, ali, kad je trebalo uzeti medalju, nismo bili pravi. Oni su očigledno bolja reprezentacija od nas, a nama preostaje rad, rad, rad i samo rad - rekao je Tucak.

Je li četvrto mjesto na SP-u dobra uvertira za EP u Splitu?

- Ne može biti dobra uvertira kad se ne uzme medalja. Vidim tamo i suze na klupi, nekima će ovo teško pasti. Ali to je pouka sporta. Kad bi tako lako bilo osvojiti medalju na velikom natjecanju, onda bi je sve reprezentacije osvajale. To je dugotrajan, mukotrpan put. Ali sve te šanse, toliko je zicera, izrađenih akcija, promašen peterac... To je to što se mora platiti da bi se jednog dana bilo na postolju - zaključio je Tucak.

Kapetan Ivan Krapić svjestan je da je Hrvatska podbacila.

- Željeli smo tu medalju svim srcem, znamo koliko bi nam značila nakon svih muka koje smo prošli kroz ovaj turnir, i to što smo bili s manjkom igrača i sve skupa. Ali danas nismo imali mirnoću u napadu na početku utakmice, pogotovo u prvoj četvrtini, koja bi je odvela u smjer u koji mi hoćemo. Pogotovo kad ne zabiješ neke šanse, onda budeš kažnjen pa primiš neke golove koje inače ne primaš. I onda, nakon 4-0, teško se vraćati protiv ovakve momčadi. I tad smo se vratili na 5-4 i imali šansu odvesti utakmicu u potpuni egal, ali nismo uspjeli. Kad se toliko toga poklopi, onda i rezultat bude kakav je bio danas - kazao je Krapić.

Izbornik je rekao da nismo bili spremni za medalju. Hoće li se to promijeniti u Splitu pred 10.000 navijača?

- Mi se nadamo da hoće. Računamo na podršku publike, ali nije samo publika. Prošli smo školu kroz ovaj turnir, i polufinale i ova utakmica za treće mjesto, nadam se da smo skupili iskustvo i da ovakve utakmice, koje su psihički teške protiv kvalitetnog protivnika, vodimo u smjeru koji želimo, da koristimo šanse koje stvaramo, da vrline maksimalno dovedemo na nivo i sakrijemo mane. Tako to obično bude u sportu, takav je cilj. Iznimno mi je žao što nismo uspjeli, medalja s SP-a bila bi strašan uspjeh za ovu reprezentaciju, ali što je, tu je. Sad se treba dobro odmoriti i pripremiti za Split. Nadamo se boljem rezultatu.

Marko Bijač obranio je sedam lopti.

- Ako ne kreneš dobro u utakmicu, ovo se dogodi. Nažalost, dogodilo se. Previše smo toga promašili i bili previše nervozni. Ali moramo imati razumijevanja i strpljenja, što smo govorili i prije prvenstva. Puno je tu novih momaka, nije lako igrati ovakve utakmice protiv ekipa kao što je Grčka koja je jako strpljiva i čvrsta u obrani. Svaku grešku momentalno kazni. Još je jednom dokazala kvalitetu, iskusnija je. Moramo dobro analizirati greške koje smo radili tijekom SP-a, izvući pouke i vjerujem da je pred hrvatskim vaterpolom još ovakvih prilika za borbu za medalje. Bolje u Spaladiumu? Ja se nadam - rekao je golman Olympiacosa.

Andrija Bašić istaknuo je loš ulazak u utakmicu, "barakude" nisu zabile prvih 12 minuta.

- Jedino mogu reći da smo zasluženo izgubili, da je Grčka zasluženo pobijedila. Svaka im čast. Ponovno smo loše ušli u utakmicu. Zašto? Ne znam. Opet nam se to događa, baš protiv njih. Napad je opet problem, kao i protiv Španjolske. Morat ćemo izvući pouke iz svega ovoga, dobro analizirati i vidjeti u čemu je problem. Svaki put kasnije se vratimo i konsolidiramo igru, budemo zapravo u igri - kazao je Bašić.

- Početak nas je ponovno koštao. Ništa drugačije nisu igrali, de facto isto. Točno znamo kakvu obranu igraju. Možda je umor presudio jer mi smo igrali tri utakmice bez Rina. Suludo je govoriti o bilo kojim razlozima i tražiti alibije. Mi smo ponovili lošu igru u napadu, obrana je bila koliko-toliko. Ali kad toliko loše igramo u napadu, uvuče se i nesigurnost u obranu. Kad krenemo puštati u obrani, u napadu se ne možemo izvlačiti - nastavio je.

Hrvatska je nastupila u pomlađenom sastavu, ali nakon rušenja Srbije u četvrtfinalu apetiti su vjerojatno bili i veći od četvrtog mjesta.

- Dosta je bilo i nervoze, možda smo mislili da je ova utakmica veća nego što zapravo jest. To je utakmica za treće mjesto na SP-u, ali možda nismo trebali toliko ući toliko fascinirani. Ovdje nas je sedam, osam novih, prvi nam je to put, možda je i to igralo nekakvu ulogu. Izvući ćemo pouke iz ovoga sigurno, analizirati sve dobro i pripremiti se najbolje što možemo za Europsko prvenstvo - zaključio je Bašić.

Loren Fatović vjeruje u uspješniji EP.

- Najvažnije je, koliko god možemo, da razbistrimo glave u ova dva tjedna koliko budemo slobodni, da se možemo spremati za Europsko prvenstvo. Vidjelo se na turniru koliko je izjednačeno u vrhu vaterpola. Svih osam momčadi koje su ušle u četvrtfinale imale su šansu za finale, mi smo na kraju izgubili i to je to. Na nama je da se pripremimo i dignemo za Split, pokazali smo da imamo kvalitetu.

