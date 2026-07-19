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ENGLESKI IZBORNIK

Tuchel objasnio: Jedan dan radi razliku. Mentalitet kojeg je momčad pokazala je fantastičan

Piše Issa Kralj,
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Tuchel objasnio: Jedan dan radi razliku. Mentalitet kojeg je momčad pokazala je fantastičan
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Foto: Amanda Perobelli
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Najviše sam se bojao fizičkih zahtjeva ove utakmice. Znamo kakvu kvalitetu i brzinu ima Francuska, a oni su imali povoljniji raspored. Imali su dan više odmora nakon polufinala - izjavio je nakon utakmice

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Susret Engleske i Francuske za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu ostat će još dugo upamćen. Izabranici Thomasa Tuchela u Miamiju su slavili s nevjerojatnih 6-4 protiv Francuske i postavili rekord s najviše golova na utakmici za brončanu medalju u povijesti Svjetskih prvenstava. 

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Foto: Instagram

Englezi su već na poluvremenu imali veliku prednost od 4-0, ali Francuska je ubacila u 'petu brzinu' i već do 66. minute smanjila zaostatak na 4-3. Engleski izbornik Tuchel našao se na meti kritika nakon taktičkih promjena u polufinalnoj utakmici protiv Argentine, a zamalo je doživio i istu sudbinu u Miamiju. Na konferenciji za medije kritizirao je dvoboj za brončanu medalju tvrdeći kako je on nebitan. 

- Konferencija za novinare djelovala je kao da smo ispali u grupnoj fazi bez ijedne pobjede. Dvadeset i četiri sata kasnije ostvarili smo najveći uspjeh u posljednjih 60 godina. Smatram da su negativne reakcije i drama oko onoga što se dogodilo protiv Argentine bile pretjerane, ali i to je dio svega. Najbolje što možeš učiniti jest reagirati na terenu i pobijediti sljedeću utakmicu - započeo je. 

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- Odigrali smo briljantno prvo poluvrijeme, a zatim vrlo turbulentno drugo. Moglo se vidjeti koliku razliku može napraviti samo jedan dan i koliko raspored utječe na momčad. Strašno smo umorni i iscrpljeni nakon posljednjih nekoliko tjedana. Zato svojim igračima mogu uputiti samo ogromne pohvale. Mentalitet koji su pokazali prolazeći kroz sve nedaće bio je apsolutno fantastičan - izjavio je. 

Najviše je strahovao od fizičke iscrpljenosti igrača. 

- Najviše sam se bojao fizičkih zahtjeva ove utakmice. Znamo kakvu kvalitetu i brzinu ima Francuska, a oni su imali povoljniji raspored. Imali su dan više odmora nakon polufinala i znatno su manje putovali od nas.

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Otkrio je kako se vidjelo pri kraju drugog poluvremena da su igrači pretrpjeli veliki napor. 

- Igrali smo po velikim vrućinama i na nadmorskoj visini. Zato sam bio zabrinut za fizičku spremu. To se vidjelo u drugom poluvremenu, grčevi, umor, sve je došlo na naplatu. Ali nikada nisam sumnjao u mentalitet ove momčadi. Već sam rekao da je ova reprezentacija stvorila nešto posebno, a to je još jednom i pokazala - zaključio je Tuchel.

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